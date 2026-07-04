Колумбийцы закрыли стадию

В закрывшем стадию 1/16 финала чемпионата мира по футболу матче сборная Колумбии обыграла команду Ганы. Обыграла очень уверенно, несмотря на минимальный — 1:0 — счет. Следующим соперником колумбийцев будет сборная Швейцарии. Теперь известны все пары второго раунда play-off.

Заключительная встреча 1/16 финала наглядно демонстрировала, что все-таки сборная Ганы мало чем отличается от других африканских команд. В том смысле, что тоже подвержена срывам. Ну да, она здорово прошла групповой этап: всухую переиграла панамцев, сдержала англичан. Но матч play-off начала как-то странно. Буквально фонтанировала эмоциями. А эмоции — по крайней мере такие и в таком количестве — редко способствуют повышению концентрации.

Сбой случился уже в первую четверть часа игры. Никто не помешал Луису Суаресу, который уже в дебюте был вынужден заменить получившего травму бомбардира «Краснодара» Джона Кордобу, подать с правого фланга в штрафную. А следом никто не помешал Джону Ариасу этот навес принять и расстрелять ворота с близкого расстояния. Калеб Йиренки рывок нападающего проворонил и увидел гол с первого ряда.

Счет был открыт, и стартовые волнения сменились чуть ли не полным штилем.

Колумбийцы редко расставались с мячом (к перерыву у них было под 70% владения и вдвое больше выполненных пасов). Ганцы не давали им распоряжаться мячом так, как заблагорассудится. Ну или почти не давали: по хорошему шансу Густаво Пуэрта и Хоан Мохика все-таки увидели. Но в целом оборонялась африканская сборная организованно — этим славятся команды Карлуша Кейруша. Правда, теперь просто организованно обороняться было недостаточно. Надо было лезть вперед, отыгрываться, а с этим как раз возникали существенные трудности.

Короткие отрезки, в которые аутсайдер пытался огрызаться, разницу в классе подсвечивали ничуть не хуже, а, может быть, даже лучше, чем длительные промежутки, в которые он окапывался на своей половине поля. Тяжеловато смотрелись ганцы на мяче: не хватало скорости принятия решений. Ничего они до перерыва из своих непродолжительных периодов активности, конечно, не извлекли.

Во втором тайме сборная Ганы расклеилась совсем: у ее ворот то и дело полыхало, но счет 1:0 чудом оставался на табло.

Не достиг цели коварный удар Луиса Суареса. Лидер колумбийской атаки Луис Диас завершал два быстрых выпада. Сначала отправил мяч в сетку, но, как вскоре выяснилось, залез в офсайд. Затем, оставшись в правильном положении, переиграть вратаря Лоуренса Ати-Зиги не сумел — из убойной точки вингер «Баварии» пальнул точно в него.

Хватку колумбийцы, осознававшие шаткость своего перевеса (счет-то оставался минимальным), не ослабляли до самого конца. Возможность отличиться после углового была у выигравшего верх защитника Давинсона Санчеса. С дальней дистанции прикладывался Хуан Кинтеро. Да и Луис Диас не успокаивался, не оставлял попыток принести команде пользу.

Второй гол зрители так и не увидели. Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала, одержав победу 1:0. Победу, невзирая на скромный счет, чрезвычайно убедительную. Ее соперник за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ и не соорудил ни одного маломальски запоминающегося момента.

Следующим соперником колумбийцев, пока идущих по дистанции турнира без поражений и всего с одним пропущенным мячом, станет команда Швейцарии. Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом (именно в таком порядке они расположены в сетке play-off):

Парагвай—Франция;

Канада—Марокко;

Португалия—Испания;

США—Бельгия;

Бразилия—Норвегия;

Мексика—Англия;

Аргентина—Египет;

Швейцария—Колумбия.

Роман Левищев