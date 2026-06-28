Путин: в Москве ждут приезда делегации США после окончания войны в Иране
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране.
«Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем»,— сказал президент в интервью Павлу Зарубину.
В предыдущий раз американские представители — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — посещали Россию в конце января. В начале лета помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит переговорщиков в Россию, но не называл точных дат.
Переговоры между Россией и США по украинскому вопросу и другим темам велись с начала 2025 года. В феврале 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись первые официальные переговоры, на которых обсуждались урегулирование конфликта на Украине, восстановление штата посольств и дальнейшая проработка возможной встречи президентов. Эти переговоры были оценены как "монументальный шаг" к миру, а помощник российского президента Юрий Ушаков назвал их успешными.
В ходе этих встреч американскую сторону могли представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и Джаред Кушнер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в июне 2026 года сообщал, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.