Рядом с Москвой сбили 13 беспилотников за ночь

Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал глава города в Telegram.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Общее число БПЛА, сбитых сегодня за ночь у Москвы, достигло тринадцати. В столице ночью закрыли аэропорт Жуковский, а вчера была частично ограничена работа Внуково и Домодедово — эти меры сохраняются до сих пор.

Новость обновлена в 2:58 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у Москвы.