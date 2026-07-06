В Туве еще на три недели продлен особый противопожарный режим

В Республике Тыва на 20 дней, до 26 июля, продлено действие особого противопожарного режима, говорится в постановлении правительства региона.

«Под строгим запретом — разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение любых работ, связанных с разведением огня, в лесах и на прилегающих к ним территориях»,— отметили в министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы.

В период действия особого противопожарного режима установлен запрет на посещение лесных массивов как пешком, так и на транспорте.

С начала пожароопасного сезона, который стартовал в Туве 31 марта, зарегистрировано 50 лесных пожаров более чем на 5 тыс. га.

Михаил Кичанов