Рядом с Москвой сбили шесть беспилотников за час

На подлете к Москве сбили шесть беспилотников за час сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram. Общее число сбитых беспилотников у столицы за сутки достигло 27. О разрушениях и пострадавших не сообщается

Сейчас московские аэропорты Домодедово и Внуково работают в ограниченном режиме. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.

Новость обновлена в 0:03 мск. Добавлена информация о еще одном сбитом беспилотнике.