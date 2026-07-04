обновлено 00:03 , 04.07
Рядом с Москвой сбили шесть беспилотников за час
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников за час сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram. Общее число сбитых беспилотников у столицы за сутки достигло 27. О разрушениях и пострадавших не сообщается
Сейчас московские аэропорты Домодедово и Внуково работают в ограниченном режиме. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.
Новость обновлена в 0:03 мск. Добавлена информация о еще одном сбитом беспилотнике.