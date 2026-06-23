Путин: российская армия «практически добирает» Константиновку

Российские военнослужащие сейчас «практически добирают» Константиновку в Донецкой народной республике, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в населенном пункте остаются лишь отдельные подразделения ВСУ.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается»,— уточнил глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

По данным Минобороны России на 23 июня, группировка войск «Юг» наступает на всех направлениях в Константиновке, атакуя юго-западную часть населенного пункта. За сутки российским военнослужащим удалось освободить 128 зданий. Потери со стороны Украины насчитывают 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.