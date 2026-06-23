Путин: российская армия «практически добирает» Константиновку
Российские военнослужащие сейчас «практически добирают» Константиновку в Донецкой народной республике, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в населенном пункте остаются лишь отдельные подразделения ВСУ.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается»,— уточнил глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
По данным Минобороны России на 23 июня, группировка войск «Юг» наступает на всех направлениях в Константиновке, атакуя юго-западную часть населенного пункта. За сутки российским военнослужащим удалось освободить 128 зданий. Потери со стороны Украины насчитывают 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.
Заявление о практически полном взятии Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) согласуется с ранее озвученными планами России по установлению контроля над всей территорией ДНР. В конце 2025 года сообщалось, что российские войска заняли более 300 населённых пунктов с начала года, и стратегическая инициатива находится в руках российской армии. Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что российские войска «идут вперёд и освобождают одну территорию за другой».
В начале 2026 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боевых действиях в Константиновке и о том, что российские войска "перерезали логистические узлы ВСУ под Константиновкой". В конце 2025 года президент Путин называл взятие Димитрова и Красноармейска (оба в ДНР) серьёзным шагом к полному освобождению республики и отмечал, что это позволило бы российским войскам продвигаться в сторону госграницы ДНР.