Аэропорт Внуково заработал с ограничениями

В работу московского аэропорта Внуково ввели ограничения. Воздушная гавань с 22:18 принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом в Telegram сообщила Росавиация.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— указано в сообщении.

С аналогичными ограничениями с 11 часов работает другой московский аэропорт — Домодедово. Сегодня с начала суток на подлете к Москве сбили 20 беспилотников.