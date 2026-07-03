Продажи топлива по QR-кодам в Севастополе 3 июля не будет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новых партий QR-кодов на покупку топлива сегодня не будет. Об этом глава города сообщил в Telegram.
«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС “ТЭС” завтра бессмысленно», — подчеркнул господин Развожаев. По его словам, на автозаправках «ТЭС» топливо завтра смогут получить только коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. Топливо отпускают в ограниченном объеме лишь на некоторых АЗС либо по QR-кодам. Сегодня утром господин Развожаев сообщал о свободной продаже бензина АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми АЗС АТАН в Севастополе.
Ограничения на продажу топлива в Севастополе, действующие с конца мая 2026 года, связаны с логистическими проблемами, которые возникли из-за ударов беспилотников ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», проходящей в Крым через новые регионы. Эта трасса является единственным путем для грузовиков и топливозаправщиков на полуостров. Проблема усиливается тем, что в Севастополе нет федеральных и государственных АЗС, работают только две частные сети — ТЭС и АТАН, и их расходы на логистику выросли.
Ранее подобные проблемы с дефицитом топлива в Крыму и Севастополе фиксировались в августе-сентябре 2025 года, когда не хватало бензина АИ-92 и АИ-95, а также высокооктанового топлива. Тогда власти также вводили ограничения на отпуск топлива до 30 литров в одни руки и замораживали цены на бензин. Ситуацию называли первым крупным экономическим потрясением на полуострове за тот год. В октябре 2025 года власти Крыма заявляли о стабилизации ситуации и снятии ограничений на продажу топлива.