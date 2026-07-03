Нетаньяху и Трамп договорились о скорой встрече в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Дональд Трамп договорились о скорой встрече в США в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Премьер-министр во время разговора заявил, что США — гарант глобальной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между странами», — указывается в публикации. Кроме того, Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов.

Отношения США и Израиля обострились из-за атак израильской армии по территории Ливана, продолжавшихся во время переговоров Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта. Вечером 26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета.