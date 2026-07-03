Контакт с великим

Пятый день Уимблдонского турнира, продолжающегося в Лондоне, преподнес очередные неожиданности. Лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев в 1/16 финала в трех партиях проиграл 36-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу. Зато отличился Роман Сафиуллин. Занимая в мировом рейтинге лишь 132-е место и начав нынешней мейджор с квалификации, он в блестящем стиле разобрался с бразильцем Жуаном Фонсекой и теперь встретится с самим Новаком Джоковичем.

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Фото: Maja Smiejkowska / AP Роман Сафиуллин

Фото: Maja Smiejkowska / AP

Экспресс-интервью Романа Сафиуллина на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса после победы над Жуаном Фонсекой стало одним из самых эмоциональных моментов нынешнего Wimbledon. Не случайно это короткое видео мгновенно разошлось по сети. «После US Open я был вынужден сделать перерыв, чтобы залечить травму. Это был очень тяжелый период. Полгода назад я не был уверен в том, что смогу вернуться на корт,— сказал россиянин дрогнувшим голосом, не смог сдержать слез и, попробовав утереть их подолом майки, добавил: — Я очень счастлив снова быть здесь». Публика аплодировала. Минутные проявления слабости в такие моменты подкупают.

Перед встречей с Фонсекой россиянин выглядел явным аутсайдером. 19-летний бразилец, которого называют потенциальной звездой, еще не успел засверкать на Wimbledon, но на его счету был недавний выход в полуфинал Roland Garros, где он одолел Новака Джоковича. Да и в рейтинге Фонсека сейчас стоит 27-м, то есть на 105 мест выше. К тому же за плечами Сафиуллина было уже пять матчей, сыгранных на нынешнем турнире,— три в квалификации и два в основной сетке, причем три из них он завершал в пяти сетах.

Но ни класс оппонента, ни изрядная физическая нагрузка не помешали ему вслед за Андреем Рублевым и голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом одолеть и Фонсеку, причем сделать это в прекрасном стиле.

Бразилец выглядел неплохо. Не имея богатой игровой практики на траве, он пробовал в своей обычной манере разыгрывать мяч по всему корту, делая ставку на качественную темповую игру на задней линии. Россиянин противопоставил этой тактике идеальный травяной теннис — с надежной подачей, резкими ударами сзади и выходами к сетке, которых в трех партиях набралось почти сорок. И Фонсека не нашел чем ответить. В первой партии Сафиуллин отыграл три брейк-пойнта, в третьей — еще два, а сам в общей сложности взял чужую подачу четыре раза. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 за два часа девять минут.

Эта победа почти наверняка вернет триумфатора дня в первую сотню мирового рейтинга. А еще она на один шаг приблизила Сафиуллина к повторению его лучшего результата на Wimbledon и всех турнирах Большого шлема — четвертьфиналу, которого он достиг в Лондоне три года назад. Правда, сейчас в 1/8 финала его ждет сам Новак Джокович, показавший класс во встрече с французом Артюром Риндеркнешем и победивший — 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Серб, к слову, выиграл на Wimbledon свой 105-й матч и сравнялся с бывшим единоличным рекордсменом по этому показателю — швейцарцем Роджером Федерером. Впрочем, по количеству матчей, выигранных на всех турнирах Большого шлема (а у серба их теперь 407), он давно впереди всех.

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

А вот первой ракетке России Даниилу Медведеву, в отличие от Сафиуллина, не удалось решить свою задачу. На пути двукратного (2023, 2024) полуфиналиста Wimbledon непреодолимой стеной стал атлетичный, но уже очень возрастной немец Ян-Леннард Штруфф. Этот 36-летний теннисист, обладающий мощной подачей и резкими ударами справа и слева, в девяти предыдущих встречах с Медведевым терпел неудачи восемь раз, в том числе дважды — на лондонской траве. Однако в этот раз он превзошел самого себя.

Первый и второй сеты проходили почти одинаково. Россиянин первым делал брейки и во второй партии даже подавал, ведя 5:3. Но соперник, чья колючая тактика, основанная на рискованных агрессивных ударах, в данном случае оказалась очень эффективной, умудрялся догонять и выигрывать тай-брейки, которые проходили в равной борьбе. А вот третья партия получилась парадоксальной. В какой-то момент показалось, что Штруфф, который несколько раз не доходил до мяча и неверно выбирал точки удара, сильно устал. Но Медведев, даже ведя с двумя брейками — 5:2, не смог удержать преимущество. Более того, он отдал пять геймов подряд, на первом же матчболе у немца допустив двойную ошибку. В итоге — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа, который продемонстрировал нехарактерный для себя очень качественный прием и впервые добрался до 1/8 финала Wimbledon. Медведев же упустил неплохую возможность набрать на этом турнире рейтинговые очки, важные для попадания на итоговый турнир АТР в Турине. Теперь лондонский недобор придется компенсировать через несколько недель в ходе серии на американском харде.

Тем временем в верхней половине женской сетки российских игроков не осталось. 20-я ракетка мира Анна Калинская за 2 часа 55 минут в равной борьбе со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10) уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 11-е место.

А Екатерина Александрова, завершившая прошлый сезон в топ-10, но вследствие неудач последних месяцев откатившаяся на 19-ю позицию, проиграла перспективной 18-летней американке Иве Йович, 16-й в мире,— 3:6, 6:3, 4:6 за 2 часа 30 минут. Таким образом, последней россиянкой, продолжающей борьбу, остается Людмила Самсонова, которая в одном из субботних матчей 1/16 финала сыграет с посеянной под 21-м номером чешкой Марией Боузковой.

Евгений Федяков