Таможня предупредила об очередях на погранпереходах из Эстонии в Россию

На пунктах пропуска через границу с Россией со стороны Эстонии скапливаются очереди до 450 человек. На КПП Нарва-1 время ожидания для перехода границы превышает 5–7 часов, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Все желающие не успевают проследовать к российскому пропускному пункту Ивангород из-за сокращенного графика работы эстонских КПП, отмечают таможенники. Пункты работают с 07:00 до 19:00 мск. В некоторых случаях к концу рабочего дня на пропускном пункте остается очередь до 60 человек.

Часть желающих перейти границу перенаправляется на другой эстонский пункт пропуска — Койдула (сопредельный МАПП Куничина Гора). Скоплений автомобилей с российской стороны не наблюдается, таможенные посты работают штатно, отметили в СЗТУ. Петербургское и Псковское таможенные управления при необходимости принимают меры по усилению дежурных смен.

Эстонские погранпункты работают по сокращенному графику с 15 июня — ранее рабочий день заканчивался в 23:00. С августа 2024 года эстонские власти проводят длительные проверки граждан, следующих в Россию. По данным СЗТУ, за период с 22 по 29 июня по сравнению с прошлым годом число прошедших через границу из Эстонии в Россию сократилось с 7 тыс. до 4,7 тыс. человек, а в обратном направлении — с 8,5 тыс. до 6,5 тыс.