Таможня предупредила об очередях на погранпереходах из Эстонии в Россию
На пунктах пропуска через границу с Россией со стороны Эстонии скапливаются очереди до 450 человек. На КПП Нарва-1 время ожидания для перехода границы превышает 5–7 часов, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
Все желающие не успевают проследовать к российскому пропускному пункту Ивангород из-за сокращенного графика работы эстонских КПП, отмечают таможенники. Пункты работают с 07:00 до 19:00 мск. В некоторых случаях к концу рабочего дня на пропускном пункте остается очередь до 60 человек.
Часть желающих перейти границу перенаправляется на другой эстонский пункт пропуска — Койдула (сопредельный МАПП Куничина Гора). Скоплений автомобилей с российской стороны не наблюдается, таможенные посты работают штатно, отметили в СЗТУ. Петербургское и Псковское таможенные управления при необходимости принимают меры по усилению дежурных смен.
Эстонские погранпункты работают по сокращенному графику с 15 июня — ранее рабочий день заканчивался в 23:00. С августа 2024 года эстонские власти проводят длительные проверки граждан, следующих в Россию. По данным СЗТУ, за период с 22 по 29 июня по сравнению с прошлым годом число прошедших через границу из Эстонии в Россию сократилось с 7 тыс. до 4,7 тыс. человек, а в обратном направлении — с 8,5 тыс. до 6,5 тыс.
Уменьшение количества рабочих часов на эстонских контрольно-пропускных пунктах и, как следствие, очереди на границе с Россией, в Нарве, происходят из-за целенаправленных действий эстонских властей. Эстония с 2024 года ввела полный таможенный контроль на границе с Россией, что означает тщательный досмотр всех граждан и грузов, следующих через границу, в целях предотвращения снабжения российской армии и обхода санкций. Это решение было принято после того, как в конце 2023 года Финляндия закрыла свои пограничные пункты с Россией, обвинив Москву в организации потока нелегальных мигрантов, и эстонские власти стали опасаться аналогичной ситуации на своей границе.
Эстонские пограничные пункты неоднократно угрожали полным закрытием границы с Россией, мотивируя это «миграционным давлением» и необходимостью обеспечения национальной безопасности. Хотя в МВД Эстонии в январе 2025 года заявляли об отсутствии необходимости этого, глава ведомства Игорь Таро в июне 2025 года допустил закрытие КПП «Нарва-1», если очереди станут слишком большими. Тем не менее, эстонские власти не намерены упрощать порядок пересечения границы и даже привезли к ней противотанковые заграждения на случай полного закрытия. Российская сторона считает, что очереди являются результатом искусственной эскалации со стороны Эстонии.