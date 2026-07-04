Постель, палатка, деньги, танк

2 июля Вьетнам отметил 50-летие объединения Севера и Юга. «Ъ» изучил и другие истории объединения в XX веке и других независимых государств, признаваемых международно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пограничники ГДР в проломе Берлинской стены, 11 ноября 1989 года

Фото: Lionel Cironneau / AP Пограничники ГДР в проломе Берлинской стены, 11 ноября 1989 года

Фото: Lionel Cironneau / AP

Текст: Николай Зубов

Объединенная Республика Танзания Для того чтобы два не помышлявших о союзе государства на востоке Африки — Танганьика (континентальная часть) и Занзибар (острова в 50 км от берега) сошлись в союзе, потребовались угандийский каменщик, кровать и два ведра земли. При этом каменщик сыграл во всей этой истории ключевую роль. В 1964 году Джон Окелло, тот самый каменщик, перебравшийся в Занзибар, ставший там рядовым профсоюзным лидером и большим поклонником марксизма-ленинизма, совершил революцию. Как говорят некоторые историки, поначалу 800 его сторонников были вооружены лишь мачете и копьями. Но им удалось захватить настоящее оружие, свергнуть султана, открыть охоту на арабское меньшинство и провозгласить республику. Жертвами восстания стали по разным оценкам от 10 тыс. до 20 тыс. человек — в основном арабы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джон Окелло в начале 1960-х Фото: Pix / Michael Ochs Archives / Getty Images Революция на Занзибаре, 1964 год Фото: Zanzibarhistory Следующая фотография 1 / 2 Джон Окелло в начале 1960-х Фото: Pix / Michael Ochs Archives / Getty Images Революция на Занзибаре, 1964 год Фото: Zanzibarhistory Новый лидер понимал, что он, христианин из Уганды,— чужак на мусульманском острове. И он точно не умел управлять государством. Поэтому он призвал на помощь настоящего политика. Абеид Каруме был мусульманином, уроженцем Занзибара, сторонником республики, правда, умеренным. Окелло сделал его президентом страны, а сам согласился на звание фельдмаршала. Мятеж на Занзибаре имел грандиозные региональные и геополитические последствия. В соседних африканских странах (в том числе и в Танганьике) случились волнения. Запад открыто начал говорить о «новой Кубе», а Китай и СССР принялись соревноваться в борьбе за влияние, заваливая Занзибар оружием и деньгами. Президент Танганьики Джулиус Ньерере решил положить этому конец. И, как оказалось, нашел в Каруме союзника. Тот терпеть не мог всех, кто привел его к власти, боялся за свою жизнь и согласился на предложение Ньерере объединить государства. Подготовка к союзу была тайной: о ней не знали даже члены правительства Занзибара, не говоря уж о бывшем каменщике. Более того, ближе к финалу его отправили за границу с визитом. Как только самолет взлетел, Окелло объявили врагом государства, запретили возвращаться, а его отряды разоружили. Как распадались империи и переходили из рук в руки территории разных стран Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Танганьики Джулиус Ньерере смешивает земли Танганьики и Занзибара в присутствии лидера острова Абейда Амани Каруме в знак объединения. Дар-Эс-Салам, 1964

Фото: Архивное фото Президент Танганьики Джулиус Ньерере смешивает земли Танганьики и Занзибара в присутствии лидера острова Абейда Амани Каруме в знак объединения. Дар-Эс-Салам, 1964

Фото: Архивное фото В апреле 1964 года на острова прибыл Ньерере. Тогда говорили, что подписание договора об объединении проходило в спальне в резиденции гостя в Занзибаре. Там не было письменного стола, поэтому документ завизировали на кровати. Произошло это 22 апреля. Еще через несколько дней, после ратификации его послушными парламентами обеих стран, 26 апреля на стадионе в столице Танганьики — Дар-эс-Саламе — состоялась церемония объединения. В знак нерушимости союза Ньерере взял ведра с землей с Занзибара и из Танганьики, высыпал и перемешал их содержимое. Так была создана Объединенная Республика Танганьики и Занзибара (позже получившая название Танзания). Условия объединения были максимально уважительными для младшего партнера. Острова сохраняли президента (он автоматически становился вице-президентом всей страны), парламент и флаг. Танганьика ничего этого не сохраняла.

Объединенные Арабские Эмираты До 1968 года территория нынешних ОАЭ была известна под не очень благозвучным названием «Договорный Оман». На ней располагались несколько консервативных арабских шейхств, чью безопасность с 1820 года обеспечивала Великобритания. Шейхи не помышляли о единстве, утопая в пограничных спорах. Но все изменилось в начале 1968-го. Британию захлестнул очередной экономический кризис, и тогдашний кабинет лейбориста Гарольда Вильсона отчаянно искал возможности сэкономить. И британское правительство объявило вдруг о том, что выведет войска из региона. Был назначен и срок — конец 1971 года. В шейхствах Договорного Омана решение Великобритании восприняли едва ли не с ужасом. Одно дело — ссориться друг с другом, зная, что все прочие проблемы решит британский солдат. И совсем другое — остаться без достаточных средств защиты под боком региональных гигантов — Саудовской Аравии и Ирана, которые давно претендовали как минимум на влияние, как максимум — на земли этих небольших государств. Лидеры двух самых крупных стран — Дубая и Абу-Даби — решили, что настало время отставить прежние обиды и действовать совместно. Шейх Абу-Даби Заид и шейх Дубая Рашид тайно встретились посредине пустыни на границе своих государств и в более чем скромно выглядевшей палатке заключили то, что потом будут назвать «палаточным соглашением». Они решили не только создать федерацию, но и уговорить остальные государства «Договорного Омана» вступить в нее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайная встреча в пустыне на границе двух государств правителя Дубая шейха Рашида бин Саид аль-Мактума (слева) и правителя Абу-Даби шейха Заида бин Султана аль-Нахайяна в феврале 1968 года. В результате было подписано соглашение о союзе — первый шаг на пути к созданию ОАЭ

Фото: National Library & Archives Тайная встреча в пустыне на границе двух государств правителя Дубая шейха Рашида бин Саид аль-Мактума (слева) и правителя Абу-Даби шейха Заида бин Султана аль-Нахайяна в феврале 1968 года. В результате было подписано соглашение о союзе — первый шаг на пути к созданию ОАЭ

Фото: National Library & Archives Судя по всему, опасения по поводу Ирана и Саудовской Аравии были настолько сильны, что шейх Заид пообещал едва ли не полностью оплатить все расходы по созданию нового государства, даром что на его землях только что нашли нефть. Первоначальный план двух шейхов был необыкновенно масштабным. Они думали о создании федерации сразу девяти государств Залива, пригласив в нее Бахрейн и Катар. Прочие шейхи в целом хорошо отнеслись к самой идее, тоже не ожидая ничего приятного от гигантов по соседству. Однако вскоре переговоры превратились в споры о том, где будет расположена столица, сколько будет голосов у каждого участника федерации и т. д. Они казались нескончаемыми, а дедлайн подписания окончательного соглашения приближался. Первыми из переговоров вышли Катар и Бахрейн. Они посчитали себя самодостаточными и не нуждающимися в объединении, если это хоть как-то ущемляло их суверенитет. У оставшихся семи государств было мало шансов успеть подписать союз в срок. Тем не менее 2 декабря 1971 года шесть из семи переговорорщиков — Абу-Даби, Дубай, Аджман, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа и Фуджейра — подписали договор о создании Объединенных Арабских Эмиратов. Седьмой участник — Рас-эль-Хайма — поначалу отказался от союза, но тут по иронии судьбы помог один из соседей-гигантов. Буквально за несколько дней до объявления о создании ОАЭ Иран захватил три острова в Персидском заливе, принадлежащие Рас-эль-Хайме и Шардже. Убедившись в том, что англичане не помогут, эмират в начале 1972 года тоже вступил в новое государство. Как ФБР помогало вернуть домой сбежавшую дочь арабского шейха Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидеры шести эмиратов Договорного Омана в момент подписания соглашения о создании ОАЭ 2 декабря 1971 года. На фото слева направо): представитель Аджмана шейх Хумайд бин Рашид аль-Нуайми, правитель Шарджи шейх Халид бин Мухаммед аль-Касими, глава Абу-Даби и первый президент ОАЭ, глава Дубая и первый вице-президент ОАЭ шейх Заид бин Султан аль-Нахайян, шейх Рашид бин Саид аль-Мактум, правитель Фуджейры шейх Мухаммед бин Хамад аль-Шарки, представитель Умм-эль-Кайвайна шейх Рашид бин Ахмад аль-Муалла Фото: National Archives of the United Arab Emirates Первое поднятие государственного флага Объединенных Арабских Эмиратов в день официального образования федерации 2 декабря 1971 года Фото: National Library & Archives Следующая фотография 1 / 2 Лидеры шести эмиратов Договорного Омана в момент подписания соглашения о создании ОАЭ 2 декабря 1971 года. На фото слева направо): представитель Аджмана шейх Хумайд бин Рашид аль-Нуайми, правитель Шарджи шейх Халид бин Мухаммед аль-Касими, глава Абу-Даби и первый президент ОАЭ, глава Дубая и первый вице-президент ОАЭ шейх Заид бин Султан аль-Нахайян, шейх Рашид бин Саид аль-Мактум, правитель Фуджейры шейх Мухаммед бин Хамад аль-Шарки, представитель Умм-эль-Кайвайна шейх Рашид бин Ахмад аль-Муалла Фото: National Archives of the United Arab Emirates Первое поднятие государственного флага Объединенных Арабских Эмиратов в день официального образования федерации 2 декабря 1971 года Фото: National Library & Archives Модель, по которой построены ОАЭ, сравнивают с США. Входящие в объединение эмираты сохранили собственные законы, передав федеральным властям вопросы обороны, внешних сношений и некоторые инфраструктурные моменты. Кроме того, в стране ходит единая валюта. Однако на этом сходства с американской моделью заканчиваются. Эмираты не равны между собой. Лишь Абу-Даби и Дубай имеют право вето. Президентом страны может стать только эмир Абу-Даби, вице-президентом и премьер-министром — только правитель Дубая. В парламенте страны по восемь мест имеют все те же Абу-Даби и Дубай, по шесть мест — Шарджа и Рас-эль-Хайма. У остальных четырех эмиратов — по четыре места. Особое положение Абу-Даби объясняется тем, что он контролирует более 90% запасов углеводородов в стране.

Социалистическая Республика Вьетнам Если символом объединения Танзании стали два ведра земли, а ОАЭ — палатка в пустыне, то для Социалистической Республики Вьетнам им оказался танк с бортовым номером 843. Впрочем, до того, как Вьетнаму объединиться, он сначала был разделен. А 1945 году Вьетнам, бывший тогда частью Французского Индокитая, объявил о независимости, провозгласив Демократическую Республику Вьетнам. Император Бао Дай отрекся от престола, передав власть революционерам под руководством Хо Ши Мина. Французы ничего подобного признавать не стали. Началась первая индокитайская война. Когда французы начали явно проигрывать Хо Ши Мину, они, чтобы переманить на свою сторону часть сторонников независимости, не любивших, однако, коммунистов, создали так называемое Государство Вьетнам со столицей в Сайгоне. Его возглавил вернувшийся из эмиграции император. В результате страна фактически была рассечена на две части. Север контролировал Хо Ши Мин, юг — французы и Бао Дай. При этом обе стороны претендовали на всю территорию. В некоторый момент на стороне Франции выступили и США. А после этого война превратилась практически в противостояние США и Советского Союза, который поддерживал Север. В 1954 году в Женеве прошла конференция, которая приняла компромиссное решение. Страна была разделена по 17-й параллели. Войска северян должны были отступить к северу от нее, армия южан — к югу. Документ отдельно отмечал, что 17-я параллель — временная военная демаркационная линия, созданная исключительно для разделения войск. На 1956 год были назначены свободные выборы, по итогам которых страна должна была воссоединиться под руководством нового избранного президента. Голосование не состоялось. Хо Ши Мин превратился к тому времени в национального героя, победившего и японцев, и французов. Его популярность зашкаливала. Его противники в Сайгоне решили не рисковать. В 1955 году там была провозглашена отдельная независимая Республика Вьетнам. Временная граница стала официальной. Республику Вьетнам признали практически все страны мира за исключением государств советского блока. Ханой ответил на это отправкой на юг тысяч военнослужащих, начав таким образом продлившуюся до 1975 года большую Вьетнамскую войну. В 1965-м в нее официально вступили американские войска. На пике боев в стране находилось более 500 тыс. американских военных. Как во Вьетнаме хранят память о войне с США Под давлением антивоенного движения в США в 1973 году президент Ричард Никсон начал политику «вьетнамизации» — спасение Республики Вьетнам становилось исключительно ее собственным делом. США и ДРВ подписали Парижские мирные соглашения. США начали вывод войск, пообещав Югу материальную помощь в случае нового нападения северян. Однако вскоре в США грянул Уотергейтский скандал, Никсон ушел в отставку, а новые американские власти свели помощь Сайгону к минимуму. Столица Южного Вьетнама пала 30 апреля 1975 года. Тогда же танк советского производства Т-54 с бортовым номером 843 протаранил массивные ворота президентского дворца в Сайгоне и навсегда вошел в историю. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Танк северо-вьетнамской армии въезжает в ворота президентского дворца в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: AP Войска северо-вьетнамской армии перед. взятым ими президентским дворцом в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: Yves Billy / AP Взятые в плен северо-вьетнамской армией военные армии Южного Вьетнама перед президентским дворцом в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: Jacques Pavlovsky / CORBIS / Sygma / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Танк северо-вьетнамской армии въезжает в ворота президентского дворца в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: AP Войска северо-вьетнамской армии перед. взятым ими президентским дворцом в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: Yves Billy / AP Взятые в плен северо-вьетнамской армией военные армии Южного Вьетнама перед президентским дворцом в Сайгоне 30 апреля 1975 года Фото: Jacques Pavlovsky / CORBIS / Sygma / Getty Images Правда, символом воссоединения страны он стал не слишком заслуженно. В воротах дворца он застрял. И через несколько секунд их разнес другой танк — китайский Type 59 с бортовым номером 390. Тем не менее командир первого танка Буй Хуанг Тхан оказался проворнее. Он выскочил из машины, добрался до крыши дворца и водрузил на ней флаг Демократической Республики Вьетнам. Сейчас оба танка объявлены национальным сокровищем и стоят в Музее военной истории Вьетнама в Ханое. Но именно танк 843 чаще всего упоминается в качестве символа победы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слоган «Да здравствует непобедимый марксизм-ленинизм» на улице Ханоя во время 4-гоКонгресса Вьетнамской рабочей партии в декабре 1976 года

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images Слоган «Да здравствует непобедимый марксизм-ленинизм» на улице Ханоя во время 4-гоКонгресса Вьетнамской рабочей партии в декабре 1976 года

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images 14 месяцев Южный Вьетнам продолжал существовать как независимое государство (но уже под названием Республика Южный Вьетнам под руководством Временного революционного правительства). А 2 июля 1976 года обе территории официально объединились в Социалистическую Республику Вьетнам со столицей в Ханое. Сайгон был переименован в Хошимин.

Фотогалерея Хроники Вьетнамской войны Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Согласно Женевским соглашениям 1954 года, которые завершили восьмилетнюю колониальную войну Франции в Индокитае, Вьетнам был временно разделен на Северный и Южный Фото: AP По условиям соглашений, после свободных выборов, которые должны были состояться не позднее середины 1956 года, Вьетнам должен был объединиться. Однако пришедший к власти проамериканский президент Нго Динь Дьема (на фото) заявил, что Южный Вьетнам не будет выполнять Женевские соглашения, и провозгласил в одностороннем порядке создание суверенной республики Вьетнам Фото: AP / Joe Nerbonne Вскоре правительство начало проводить аграрную реформу, которая сопровождалась, в частности, отменой деревенского самоуправления, и приступило к репрессиям против коммунистической оппозиции. Все это привело к партизанской войне, начавшейся в 1957 году Фото: AP В декабре 1960 года был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), куда вошли все южновьетнамские группировки, боровшиеся против режима Дьема. В странах Запада фронт получил широкую известность как Вьетконг Фото: AP Партизанская война заставила США прийти на помощь своему ставленнику Дьему. В 1961 году на территории Южного Вьетнама появились первые подразделения вооруженных сил США: две вертолетные эскадрильи, предназначенные для повышения мобильности южновьетнамских спецподразделений. Кроме того, в страну начали массово прибывать американские военные советники Фото: AP Нго Динь Ню (на фото), брат и ближайший советник президента Южного Вьетнама Нго Динь Дьема, осматривает правительственные войска Фото: AP / LM К лету 1964 года южновьетнамские отряды под руководством НФОЮВ и при поддержке подавляющего большинства населения освободили примерно 3/4 территории страны. Стремясь спасти сайгонский режим и удержать Южный Вьетнам под своим контролем, США были вынуждены пересмотреть свою стратегию во Вьетнаме Фото: AP / Horst Faas Повод для вооруженного вмешательства во Вьетнам представился в августе 1964 года. По официальной американской версии, катера Северного Вьетнама атаковали американский эсминец, выполнявший радиоэлектронную разведку в нейтральных водах Тонкинского залива Фото: AP 5 августа 1964 года палубная авиация ВМС США впервые нанесла удары по целям на территории Северного Вьетнама. В тот же день конгресс США принял «Тонкинскую резолюцию», позволявшую президенту использовать военную силу в Юго-Восточной Азии Фото: AP / Horst Faas В марте 1965 года президент США Линдон Джонсон принял решение об отправке во Вьетнам воинского контингента. Состоявший вначале из двух батальонов морской пехоты, охраняющих аэродром Дананг, к концу года американский контингент вырос до 185 тыс. человек Фото: AP / Horst Faas У побережья Вьетнама постоянно патрулировали крупные силы ВМС США. Американская авиация начала первое длительное воздушное наступление против Северного Вьетнама — операцию «Раскат грома» Фото: AP / Horst Faas Тем временем ситуация в Южном Вьетнаме продолжала ухудшаться. Правительства в Сайгоне сменяли друг друга, участились партизанские атаки на американские военные объекты. Президент США принял решение о нанесении ответного удара по Северному Вьетнаму, считая его ответственным за расширение активности партизан Фото: AP С середины 1965 по середину 1969 года силы США проводили крупномасштабные наступательные операции в Южном Вьетнаме, направленные на обнаружение и уничтожение крупных подразделений и частей НФОЮВ и северовьетнамской армии Фото: AP / Richard Merron В ноябре 1968 года на президентских выборах в США победил Ричард Никсон, выступавший под лозунгом завершения войны «почетным миром». В связи с продолжающимся ростом антивоенных настроений в обществе президент принял решение о выводе американских войск с территории Вьетнама Фото: AP / Charles Harrity Активная фаза войны продолжалась до 1973 года. С одной стороны, США не проиграли ни одного сражения, с другой – потеряв 58 тыс. человек убитыми и более 300 тыс. ранеными, не добились какого-либо успеха Фото: AP / Dang Van Phuoc Партизанская война продолжалась, захватывая все новые районы и территории. США пришлось вмешаться в войну на территории Лаоса и Камбоджи, где американцам потребовалось привести к власти режим Лон Нола, с тем, чтобы прекратить использование территории Камбоджи Вьетконгом Фото: AP / Nick Ut 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (к этому времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Это решение стало роковым для сайгонского режима. Последние американские союзники сумели сбежать из Сайгона на вертолетах ВМС США за несколько часов до того, как на территорию посольства вошли северовьетнамские танки Фото: AP Следующая фотография 1 / 17 Согласно Женевским соглашениям 1954 года, которые завершили восьмилетнюю колониальную войну Франции в Индокитае, Вьетнам был временно разделен на Северный и Южный Фото: AP По условиям соглашений, после свободных выборов, которые должны были состояться не позднее середины 1956 года, Вьетнам должен был объединиться. Однако пришедший к власти проамериканский президент Нго Динь Дьема (на фото) заявил, что Южный Вьетнам не будет выполнять Женевские соглашения, и провозгласил в одностороннем порядке создание суверенной республики Вьетнам Фото: AP / Joe Nerbonne Вскоре правительство начало проводить аграрную реформу, которая сопровождалась, в частности, отменой деревенского самоуправления, и приступило к репрессиям против коммунистической оппозиции. Все это привело к партизанской войне, начавшейся в 1957 году Фото: AP В декабре 1960 года был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), куда вошли все южновьетнамские группировки, боровшиеся против режима Дьема. В странах Запада фронт получил широкую известность как Вьетконг Фото: AP Партизанская война заставила США прийти на помощь своему ставленнику Дьему. В 1961 году на территории Южного Вьетнама появились первые подразделения вооруженных сил США: две вертолетные эскадрильи, предназначенные для повышения мобильности южновьетнамских спецподразделений. Кроме того, в страну начали массово прибывать американские военные советники Фото: AP Нго Динь Ню (на фото), брат и ближайший советник президента Южного Вьетнама Нго Динь Дьема, осматривает правительственные войска Фото: AP / LM К лету 1964 года южновьетнамские отряды под руководством НФОЮВ и при поддержке подавляющего большинства населения освободили примерно 3/4 территории страны. Стремясь спасти сайгонский режим и удержать Южный Вьетнам под своим контролем, США были вынуждены пересмотреть свою стратегию во Вьетнаме Фото: AP / Horst Faas Повод для вооруженного вмешательства во Вьетнам представился в августе 1964 года. По официальной американской версии, катера Северного Вьетнама атаковали американский эсминец, выполнявший радиоэлектронную разведку в нейтральных водах Тонкинского залива Фото: AP 5 августа 1964 года палубная авиация ВМС США впервые нанесла удары по целям на территории Северного Вьетнама. В тот же день конгресс США принял «Тонкинскую резолюцию», позволявшую президенту использовать военную силу в Юго-Восточной Азии Фото: AP / Horst Faas В марте 1965 года президент США Линдон Джонсон принял решение об отправке во Вьетнам воинского контингента. Состоявший вначале из двух батальонов морской пехоты, охраняющих аэродром Дананг, к концу года американский контингент вырос до 185 тыс. человек Фото: AP / Horst Faas У побережья Вьетнама постоянно патрулировали крупные силы ВМС США. Американская авиация начала первое длительное воздушное наступление против Северного Вьетнама — операцию «Раскат грома» Фото: AP / Horst Faas Тем временем ситуация в Южном Вьетнаме продолжала ухудшаться. Правительства в Сайгоне сменяли друг друга, участились партизанские атаки на американские военные объекты. Президент США принял решение о нанесении ответного удара по Северному Вьетнаму, считая его ответственным за расширение активности партизан Фото: AP С середины 1965 по середину 1969 года силы США проводили крупномасштабные наступательные операции в Южном Вьетнаме, направленные на обнаружение и уничтожение крупных подразделений и частей НФОЮВ и северовьетнамской армии Фото: AP / Richard Merron В ноябре 1968 года на президентских выборах в США победил Ричард Никсон, выступавший под лозунгом завершения войны «почетным миром». В связи с продолжающимся ростом антивоенных настроений в обществе президент принял решение о выводе американских войск с территории Вьетнама Фото: AP / Charles Harrity Активная фаза войны продолжалась до 1973 года. С одной стороны, США не проиграли ни одного сражения, с другой – потеряв 58 тыс. человек убитыми и более 300 тыс. ранеными, не добились какого-либо успеха Фото: AP / Dang Van Phuoc Партизанская война продолжалась, захватывая все новые районы и территории. США пришлось вмешаться в войну на территории Лаоса и Камбоджи, где американцам потребовалось привести к власти режим Лон Нола, с тем, чтобы прекратить использование территории Камбоджи Вьетконгом Фото: AP / Nick Ut 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (к этому времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Это решение стало роковым для сайгонского режима. Последние американские союзники сумели сбежать из Сайгона на вертолетах ВМС США за несколько часов до того, как на территорию посольства вошли северовьетнамские танки Фото: AP Смотреть

Йеменская Арабская Республика Историки говорят, что жители большой территории — аль-Ямана («Южной Земли») — исконно считали себя единым народом одной страны, расколотой по воле колонизаторов — турок и англичан. Первым независимость получил Северный Йемен. После распада Османской империи здесь было провозглашено Йеменское Мутаваккилийское Королевство. В 1962 году монархию свергли. Появилась Йеменская Арабская Республика. Южная часть аль-Ямана оставалась под управлением англичан. Они ушли в 1967 году. Родилась Народная Республика Южного Йемена (позже ее переименуют в Народную Демократическую Республику Йемен). Два государства были не просто идеологическими противниками. Каждое из них считало себя «настоящим Йеменом», что приводило к войнам. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевые действия во время гражданской войны в Йемене в январе 1986 года

Фото: BENEDICTO PALACOL / AFP Боевые действия во время гражданской войны в Йемене в январе 1986 года

Фото: BENEDICTO PALACOL / AFP С тем же энтузиазмом государства вели и переговоры об объединении. Первый документ об этом был подписан в 1972 году, после одной из войн, второй — в 1979-м после другой. Оба они, разумеется, так и не были выполнены. Третья попытка была успешнее. В 1989 году СССР, буквально содержавший единственное арабское коммунистическое государство, прекратил помощь. Режим оказался перед лицом неминуемого банкротства и голода. И начал договариваться об объединении с Севером. В ноябре 1989 года было подписано Аденское соглашение об объединении. Оно предполагало некоторый переходный срок и определенные процедуры, в том числе референдум о единой конституции. Но уже в начале 1990-го ситуация вышла из-под контроля. Юг стремительно нищал без советской помощи, в городах устраивались голодные бунты, а властям доносили о заговоре военных-марксистов. На Севере же в это время исламисты грозили властям смертью за то, что они продали страну безбожникам. Убежденные в том, что если они затянут процесс, их просто убьют, президенты двух стран договорились передвинуть дату объединения с ноября на апрель и обойтись без референдума. Южный Йемен начал дрейф к полной независимости 22 мая 1990 года в Адене было объявлено об объединении двух государств. Президенты обнялись и подняли единый флаг. Чтобы примирить две системы, были созданы президентский совет из пяти человек (три от Севера, два от Юга), который управлял страной. Северный лидер стал президентом, южный — вице-президентом. Парламенты двух стран были слиты в один, а в стране разрешили временное хождение обеих валют по фиксированному курсу. Зато остались две армии. Северная продолжила подчиняться президенту ЙАР, южная — лидеру НДРЙ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Президентского Совета единого Йемена, бывший глава Северного Йемена Али-Абдалла Салех (слева) и бывший лидер Южного Йемена, первый вице-президент страны после объединения Али-Салем аль-Бейд, апрель 1993 года Фото: Barry Iverson / Getty Images Празднование 26-й годовщины объединения Йемена, май 2016 года Фото: MOHAMMED HUWAIS / AFP Следующая фотография 1 / 2 Председатель Президентского Совета единого Йемена, бывший глава Северного Йемена Али-Абдалла Салех (слева) и бывший лидер Южного Йемена, первый вице-президент страны после объединения Али-Салем аль-Бейд, апрель 1993 года Фото: Barry Iverson / Getty Images Празднование 26-й годовщины объединения Йемена, май 2016 года Фото: MOHAMMED HUWAIS / AFP Сохранение противоречий — в первую очередь идеологических — было причиной постоянных конфликтов. В 1994 году вице-президент страны аль-Бейд объявил о независимости южных районов. Вспыхнула гражданская война. Северяне быстро победили и восстановили единство уже на штыках солдат. А потом случилась «арабская весна». Президента Салеха свергли, хаосом в стране воспользовались хуситы — местные шииты, поддерживаемые Ираном. Они начали гражданскую войну и к 2015 году изгнали правительство из Саны. В настоящее время страна расколота уже на три части. Исторический север контролируют хуситы. Под их властью живет до 70–80% населения Йемена. Они собирают налоги, имеют огромную армию и устраивают обстрелы торговых судов в Красном море. Восточные и ценные нефтеносные провинции страны контролирует официально признанное правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией. В свою очередь, ОАЭ содержат сепаратистов-южан, взявших под контроль Аден и другие прибрежные районы. Они требует восстановить границы 1990 года и воссоздать независимый Южный Йемен, правда, уже без всякого марксизма.