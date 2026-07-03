В Иркутской области дополнили меры поддержки из-за дефицита топлива
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ «О введении режима функционирования повышенной готовности», введенный в регионе из-за дефицита топлива. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Документ дополнен следующими изменениями:
- Компании по перевозке пассажиров, твердых коммунальных отходов, а также организации в сфере ритуальных услуг и инкассации смогут заправляться вне очереди. Они будут должны предоставить документы от органов местного самоуправления;
- Сельскохозяйственные предприятия, фермеры и другие организации смогут заливать бензин в канистры. Для этого они должны будут доказать, что ведут жизненно необходимую для своего муниципалитета деятельность. Правительство сформирует список таких компаний и передаст его АЗС;
- К охране общественного порядка на АЗС привлекут участников народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ, членов военно-патриотических организаций. Ранее в местах продажи топлива появились патрули МВД и Росгвардии.
Кроме того, 3 июля на заправках семи «Крайснефть» в Иркутске начали продавать топливо. «Будем продолжать работу по обеспечению топливом независимых АЗС»,— написал господин Кобзев.
Режим повышенной готовности в регионе ввели, что «уменьшить ажиотаж на АЗС» и не допустить чрезвычайной ситуации, объяснял губернатор. Сейчас введен лимит в 50 л на человека на заправках «Роснефти» и 30 л — на других АЗС.
Введение режима повышенной готовности в Иркутской области из-за дефицита топлива — не первая подобная мера в регионе. Ранее, в сентябре 2024 года, такой режим уже вводился в трех районах области из-за низкого запаса топлива для прохождения зимы, а в январе 2024 года - в Усть-Куте из-за недопоставки твердого топлива для котельных. Губернатор Игорь Кобзев также вводил режим повышенной готовности из-за энергодефицита в октябре 2024 года, объясняя это необходимостью предупредить чрезвычайные ситуации, которые могли бы нарушить функционирование систем жизнеобеспечения.
Ситуация с дефицитом топлива не ограничивается Иркутской областью. В конце мая 2026 года топливный рынок в России обострился из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в ряде регионов. В июне 2026 года вице-премьер Александр Новак провел встречи с губернаторами по вопросам топливообеспечения, поручив обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагал Владимиру Путину меры по стабилизации рынка, включая пересмотр правил биржевой торговли и приостановку действующих нормативов биржевых продаж бензина и дизтоплива. Также отмечался дефицит топлива в Курской области, Новосибирской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Рязанской областях, а также Калмыкии и Крыму, влияющий, в частности, на работу такси.
В связи с общим дефицитом топлива, в ряде регионов, включая Дагестан, Белгородскую, Калининградскую, Липецкую и Саратовскую области, Красноярский край, введены ограничения по объему продажи топлива в одну машину. В Крыму свободная продажа частным лицам была приостановлена. Власти региона, столкнувшись с перепродажей топлива по завышенным ценам, привлекли правоохранительные органы для урегулирования ситуации. Для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топливом Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, а экспорт бензина был запрещен до 31 июля 2026 года.