В Иркутской области дополнили меры поддержки из-за дефицита топлива

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ «О введении режима функционирования повышенной готовности», введенный в регионе из-за дефицита топлива. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Документ дополнен следующими изменениями:

Компании по перевозке пассажиров, твердых коммунальных отходов, а также организации в сфере ритуальных услуг и инкассации смогут заправляться вне очереди. Они будут должны предоставить документы от органов местного самоуправления;

Сельскохозяйственные предприятия, фермеры и другие организации смогут заливать бензин в канистры. Для этого они должны будут доказать, что ведут жизненно необходимую для своего муниципалитета деятельность. Правительство сформирует список таких компаний и передаст его АЗС;

К охране общественного порядка на АЗС привлекут участников народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ, членов военно-патриотических организаций. Ранее в местах продажи топлива появились патрули МВД и Росгвардии.

Кроме того, 3 июля на заправках семи «Крайснефть» в Иркутске начали продавать топливо. «Будем продолжать работу по обеспечению топливом независимых АЗС»,— написал господин Кобзев.

Режим повышенной готовности в регионе ввели, что «уменьшить ажиотаж на АЗС» и не допустить чрезвычайной ситуации, объяснял губернатор. Сейчас введен лимит в 50 л на человека на заправках «Роснефти» и 30 л — на других АЗС.