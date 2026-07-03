Даниил Медведев проиграл в третьем круге Wimbledon

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог преодолеть третий круг Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема. На этой стадии россиянин, занимающий девятое место в мировом рейтинге, уступил немцу Яну-Ленарду Штруффу, который в мировой классификации располагается на 74-й строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа. Соперники провели на корте немногим меньше трех часов. В каждом из сетов Даниил Медведев выходил вперед, но упускал преимущество. В первой партии россиянин вел 3:1 с брейком. Во второй — 5:2 с брейком, а при счете 5:3 не подал на сет. В третьей россиянин дважды взял чужую подачу и лидировал 5:2, но дважды не смог подать на сет (в том числе не воспользовался двойным сетболом).

Для Даниила Медведева текущий Wimbledon стал седьмым «мейджором» подряд, на котором он не смог дойти хотя бы до четвертьфинала. В этом сезоне он проиграл в четвертом круге Australian Open, а Roland Garros покинул сразу, после поражения в стартовом раунде. В прошлом сезоне у россиянина было четыре ранних вылета: в Австралии он выиграл один матч, на трех других турнирах Большого шлема сходил с дистанции сразу же.

Следующим соперником Штруффа будет победитель матча между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом. Немец уже установил личный рекорд на Wimbledon: ранее дальше третьего круга в одиночном разряде он не проходил.

Wimbledon, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, завершится 12 июля. Общий призовой фонд состязания составляет 64,2 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер.

Арнольд Кабанов