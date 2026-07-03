Умер исполнитель роли Гумунгуса из «Безумного Макса» Кьелль Нильссон

Шведский атлет и актер Кьелль Нильссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на представителя артиста. Он известен по роли лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» 1981 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кьелль Нильссон

Фото: East News Кьелль Нильссон

Фото: East News

Кьелль Нильссон родился в шведском Гётеборге. Прежде чем стать актером, он профессионально занимался тяжелой атлетикой. В 1980 году господин Нильссон переехал в Австралию, чтобы тренировать шведских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Москве. Там Кьелль Нильссон познакомился с актрисой Кейт Фергюсон, которая позже стала его супругой. Госпожа Фергюсон уговорила мужа заняться актерской деятельностью.

Самая известная роль Кьелля Нильссона — предводитель банды мародеров лорд Гумунгус во втором фильме франшизы «Безумный Макс». В последующие годы актер также появлялся в фильмах «Пиратский фильм» (1982), «Человек из письма» (1984) и «На грани власти» (1987). Кроме того, Кьелль Нильссон большую часть жизни продолжал тренировать спортсменов-тяжелоатлетов.