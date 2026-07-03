Лавров разъяснил требования России кандидату на пост генерального секретаря ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Кандидат на пост генсека ООН Каролин Родригес-Биркетт и глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД России
Госпожа Родригес-Биркетт представила предвыборную программу, господин Лавров разъяснил требования России к кандидату на этот пост. «С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах»,— указано в сообщении.
Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Выборы следующего председателя организации пройдут в июне. На эту должность также претендуют Мишель Бачелет, Ребека Гринспан, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, Рафаэль Гросси и бывший президент Сенегала Маки Саль. Сергей Лавров встречался уже с тремя претендентами, включая господина Гросси.
Россия не поддерживает выдвижение западных кандидатов на пост Генерального секретаря ООН, считая, что этот пост должен занять политик из Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) для обеспечения справедливой географической представленности. Москва отмечает, что гендерные аспекты при выборе кандидатов не так важны, как опыт, профессионализм и беспристрастность.
Согласно МИД России, будущему генсеку ООН предстоит сложная «работа над ошибками», чтобы повысить эффективность организации и адаптировать ее к современным реалиям. Кандидат должен отказаться от двойных стандартов, обеспечивать здоровый межгосударственный диалог и заниматься посредничеством, а не исполнять роль судьи. Для России важно, чтобы генсек придерживался равноудаленной позиции в конфликтных ситуациях, оперировал нейтральной терминологией и ориентировался на консенсусные решения. В целом, российская сторона стремится к тому, чтобы новый генеральный секретарь строго соблюдал принципы Устава ООН и проводил беспристрастную политику в интересах всех государств-членов. Эти требования были доведены до всех претендентов, с которыми встречался Сергей Лавров.