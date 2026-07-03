Йеменские хуситы пригрозили ударами по аэропортам в Саудовской Аравии
Йеменская армия заявила о попытке Саудовской Аравии помешать посадке гражданского самолета из Ирана в аэропорту Саны. Если саудовская авиация продолжит нарушать воздушное пространство страны, хуситы нанесут удары по саудовским аэропортам, сообщила пресс-служба вооруженных сил Йемена.
Пресс-релиз военных приводит йеменское агентство Saba. В нем указано, что утром 3 июля военный самолет Саудовской Аравии попытался помешать сесть самолету с 200 пассажирами, следовавшему из Ирана в Сану. «Их попытка провалилась благодаря перехвату самолетов йеменскими вооруженными силами, которые сорвали эту попытку, обстреляв самолеты зенитными ракетами и вынудив их покинуть воздушное пространство Йемена»,— указано в тексте.
Хуситы предостерегли Саудовскую Аравию от повторного нарушения воздушного пространства Йемена. «Такие действия будут встречены всеобъемлющим ответом, направленным против ее аэропортов и жизненно важных интересов на суше и на море», — уточняется в пресс-релизе.
Гражданский самолет, о котором идет речь в заявлении военных, успешно приземлился. Вскоре он направился обратно в Тегеран. По данным AFP, на его борту находится делегация хуситов — они должны были отправиться на церемонию прощания с Али Хаменеи.
Угрозы йеменских хуситов в адрес Саудовской Аравии не являются беспрецедентными. Обе стороны более семи лет (на 2022 год) вели войну, в ходе которой хуситы регулярно осуществляли атаки, в том числе с использованием беспилотников, по саудовским НПЗ и другим гражданским объектам. С апреля 2022 года между хуситами и Саудовской Аравией действовал режим прекращения огня, а обе стороны даже готовились к подписанию полноценного соглашения о перемирии. Переговоры между делегацией хуситов и Саудовской Аравией по вопросу прекращения огня проходили в Эр-Рияде осенью 2023 года. Однако начавшаяся в октябре 2023 года война Израиля и ХАМАС заморозила переговорный процесс. Тем не менее, хуситы продолжают выражать стремление вернуться к мирному диалогу. Они выдвигают условия для заключения окончательного перемирия, среди которых полное прекращение блокады и агрессии, обмен пленными и компенсация ущерба, с которыми, как сообщается, международно признанное правительство Йемена и арабская коалиция в значительной степени согласились. Саудовская Аравия не присоединилась к коалиции США по охране коммерческого судоходства в Красном море и прилагает дипломатические усилия, чтобы удержать хуситов от участия в боевых действиях, опасаясь эскалации. Это связано с тем, что королевство понимает риски таких операций, а также с тем, что сами саудовцы не смогли справиться с хуситами в ходе длительной войны. При этом хуситы, поддерживаемые Ираном, обладают значительным арсеналом ракет и дронов, что позволяет им вести затяжные боевые действия. На фоне этих событий США и Израиль опасаются вступления хуситов в конфликт, что может привести к блокировке Баб-эль-Мандебского пролива – стратегически важного маршрута для поставок энергоносителей.