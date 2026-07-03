Йеменские хуситы пригрозили ударами по аэропортам в Саудовской Аравии

Йеменская армия заявила о попытке Саудовской Аравии помешать посадке гражданского самолета из Ирана в аэропорту Саны. Если саудовская авиация продолжит нарушать воздушное пространство страны, хуситы нанесут удары по саудовским аэропортам, сообщила пресс-служба вооруженных сил Йемена.

Пресс-релиз военных приводит йеменское агентство Saba. В нем указано, что утром 3 июля военный самолет Саудовской Аравии попытался помешать сесть самолету с 200 пассажирами, следовавшему из Ирана в Сану. «Их попытка провалилась благодаря перехвату самолетов йеменскими вооруженными силами, которые сорвали эту попытку, обстреляв самолеты зенитными ракетами и вынудив их покинуть воздушное пространство Йемена»,— указано в тексте.

Хуситы предостерегли Саудовскую Аравию от повторного нарушения воздушного пространства Йемена. «Такие действия будут встречены всеобъемлющим ответом, направленным против ее аэропортов и жизненно важных интересов на суше и на море», — уточняется в пресс-релизе.

Гражданский самолет, о котором идет речь в заявлении военных, успешно приземлился. Вскоре он направился обратно в Тегеран. По данным AFP, на его борту находится делегация хуситов — они должны были отправиться на церемонию прощания с Али Хаменеи.