Дональд Трамп попал в российский учебник по истории. Речь о новом издании учебных пособий для выпускных классов средней школы. Большинство наблюдателей отмечают, что дела и поступки 47-го президента США отображены с положительной стороны. В частности, отмечается его важная роль в украинском урегулировании и организации саммита на Аляске. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп предстает перед школьниками как борец с либеральной системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В российском медиапространстве наблюдается высокий интерес к новым учебникам истории под редакцией Мединского-Торкунова, особенно к версии для старших классов. То есть речь идет о современном периоде, свидетелями которого мы являемся. В качестве главного можно выделить оценки США и лично 47-го президента этой страны. Формулировки явно смягчились.

Причем это касается не только учебного процесса. В таких пособиях, можно сказать, находят отражение общие тенденции и выводы.

Самый последний пример для наглядности — российская официальная оценка подрыва «Северных потоков» в 2022-м. Когда только это случилось, то есть еще при Байдене, звучали жесткие обвинения в адрес США в общем, ЦРУ в частности, а также британской МИ-6. Отмечалось, что Украина на такое не способна без помощи лидеров западного мира.

Сейчас Америка в этой детективной драме не упоминается вовсе. Акцент делается на так называемые европейские парадоксы. Общий смысл такой: смотрите, граждане Старого Света, ваш союзник, то есть Украина, вас же и лишает дешевой энергии. Подумайте, кто ваш друг, а кто — враг. При этом Америка для России остается страной недружественной, но не она главный противник, а сама закостенелая, неправильная система западного мира.

Вот в таком виде этот постулат, по сути, зафиксирован в школьных учебниках и не только, что, естественно, повлияет на мировоззрение молодого поколения. В частности, отмечаются положительные усилия Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и его попытки вернуть Россию в международную повестку в качестве равноправного участника.

Между тем в последнее время возникли серьезные подозрения, что Трамп, скажем мягко, стал больше склоняться к позиции Киева и европейских недоброжелателей Москвы. И тогда возникает естественный вопрос: что же теперь текст в учебниках менять? Конечно, из песни слов не выкинешь. Была историческая встреча в Анкоридже, и позитивные планы в отношении РФ имели место. К слову, американский лидер по-прежнему избегает резких оценок в отношении российского руководства, продолжает говорить о мирной сделке. Но при этом он на противоположной стороне. И это необходимо признать как данность.

Даже президент США не способен изменить, сломать существующий порядок вещей. И вот Дональд Трамп фактически превращается в героя: он, в отличие от своих предшественников, хотя бы попытался, но не смог, потому что силы неравны. Но, глядишь, у его последователей получится.

В итоге налицо привлекательный идеологический постулат: Трамп — борец с либеральной системой и не испугался бросить ей вызов.

Но рано или поздно придут другие, так что продолжаем верить и надеяться. Так что все логично в новых учебниках истории, не нужно их корректировать. Хотя, возможно, придется пособия несколько дополнить методическими указаниями относительно оценок не Трампа, а самих Соединенных Штатов как государства. Здесь все непросто. Принципы у них не всегда с нашими совпадают. И что-то подсказывает, со временем это вряд ли случится.

Дмитрий Дризе