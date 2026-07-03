В ЦБ посоветовали читать мемуары глав центробанков мира

Зампред Банка России Алексей Заботкин посоветовал почитать мемуары глав центральных банков разных стран мира, чтобы лучше понять принципы работы регуляторов. Такой рекомендацией господин Заботкин поделился в эфире «Радио РБК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Банка России Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред Банка России Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть не только мемуары руководителей ФРС, есть книжки Банка Англии, из других центральных банков», — отметил замглавы Центробанка. Он назвал такие мемуары «очень хорошей стартовой точкой», чтобы понять, как работает Центробанк. Тем же, кто хотел бы глубже разобраться в кредитно-денежной политике, господин Заботкин посоветовал изучать стенограммы заседаний Комитета по операциям на открытом рынке — главного руководящего органа ФРС США.

Алексей Заботкин в то же время отказался порекомендовать книги для инвесторов. Он подчеркнул, что Центробанк «традиционно воздерживается от дачи инвестиционных советов» — в том числе в такой «завуалированной форме».