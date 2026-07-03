Екатерина Александрова не вышла в четвертый круг Wimbledon

Россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Иве Йович в третьем круге Wimbledon. Третий в сезоне турнир Большого шлема проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ива Йович (слева) и Екатерина Александрова

Фото: Marko Djurica / Reuters Ива Йович (слева) и Екатерина Александрова

Фото: Marko Djurica / Reuters

Встреча, продлившаяся 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Екатерина Александрова занимает 19-е место, Ива Йович — 16-е.

18-летняя американка впервые в карьере вышла в четвертый круг Wimbledon. Следующей соперницей Ивы Йович станет ее соотечественница — четвертая ракетка мира Джессика Пегула.

Турнир, общий призовой фонд которого составил £64,2 млн, завершится 12 июля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова