Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды за 2021 год

Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды в 235 руб. на акцию из нераспределенной прибыли 2021 года, сообщила компания. На выплаты будет направлено 8,6 млрд руб. Дата, на которую нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды, — 10 августа 2026 года.

Дивиденды по итогам 2025 года совет директоров «Акрона» рекомендовал не выплачивать. Всего за прошлый год компания заработала 52,4 млрд руб. чистой прибыли. Из нее 6,9 млрд руб. выплатили акционерам в виде дивидендов за девять месяцев 2025 года. Оставшиеся 45,5 млрд руб. оставили в компании.

За 2022 год «Акрон» дивиденды не выплачивал. За 2023 год выплата прошла в мае-июне 2024-го — общая сумма составила 15,7 млрд руб. За 2024 год дивиденды были выплачены в июне 2025-го — итоговая сумма, направленная на выплаты, равнялась 19,6 млрд руб.