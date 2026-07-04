Фестиваль с корейской кухней

Во французском Авиньоне начинается юбилейный 80-й Festival d’Avignon. В фокусе его программы — театр Южной Кореи. Комментирует Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постановка «Мальдорор» Жюльена Гослена

Фото: Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon Постановка «Мальдорор» Жюльена Гослена

Фото: Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

По традиции, главным событием фестиваля, который должен задать тон всем трем фестивальным неделям в Авиньоне, считается спектакль, который играется на самой важной сцене — в Почетном дворе Папского дворца. На сей раз она отдана одному из самых интересных современных французских режиссеров, директору парижского «Одеона — Театра Европы» Жюльену Гослену. Он представит свою новую постановку «Мальдорор», основанную на романтической поэме в прозе французского писателя Лотреамона «Песни Мальдорора». Это один из самых необычных текстов французской литературы ХIХ века, оказавший большое влияние на авангард, прежде всего на сюрреалистов. Так что премьеры во Франции ждут с горделивым нетерпением: все-таки это, как ни посмотри, чисто французский продукт. В юбилейный год, наверное, иначе и быть не могло — ведь тех, кто ворчит, что главный французский фестиваль стал слишком уж международным, до сих пор встречается немало. И их никогда не будет лишним успокоить.

Четыре года назад новый директор фестиваля, португальский режиссер Тьяго Родригес, подтвердил курс на «интернациональный» тренд Festival d’Avignon. Он придумал, что каждый год на фестивале будет новый приглашенный язык — спектакли из стран, говорящих не по-французски. К сожалению, официальные международные языки, коих, за вычетом французского, на свете всего пять, исчерпались быстрее, чем завершился первый директорский строк. Родригес начал с английского, потом был испанский сезон, а в прошлом году зрители посмотрели много постановок (среди них немало сомнительного качества) на арабском языке. Ждать «русского сезона» по понятным причинам не приходится. Да и китайского тоже. Есть и другие языки, на которых в мире говорят больше чем в одной стране, например португальский, но португалец его предложить не может. Так что выбор в этом году остановлен на корейском. Из двух стран, говорящих по-корейски, будет представлена, опять же, по понятным причинам, только одна — Южная Корея.

Многие считают, что причиной тому не столько расцвет театра в этой стране, сколько экономические трудности Авиньонского фестиваля, которому помощь Кореи, заинтересованной в продвижении своей культуры в мир и выделяющей на это средства, придется весьма кстати.

В этом году самую большую в мире театральную премию, Премию Ибсена, получил именно корейский режиссер — Джаха Ку. И его спектакли тоже включены в программу Авиньонского фестиваля.

Одной Кореей фестивальная касса сыта не будет. Поэтому ожидается много другого, не экзотичного. Знаменитая французская актриса Валери Древиль сыграет в новом спектакле бельгийского мастера Ги Касье. Два известных хореографа, интеллектуал и бесстрашный экспериментатор француз Борис Шармац и игрок в гендерные идентичности американец Траджал Харрелл на сей раз выступят в Авиньоне с собственными соло. В Авиньоне всегда много авторского театра, пренебрегающего литературной драмой. Но при ближайшем рассмотрении программы оказывается, что многие проекты все-таки основаны на хорошо знакомых публике названиях. Бразильский «Процесс» (режиссеры Кристиан Жатай и Вагнер Моура) представляет собой сиквел ибсеновского «Врага народа», в спектакле «Кастинг Лир» испанка Андреа Хименес соединяет свою личную семейную историю с шекспировской трагедией, Гвенаэль Морен придумывает современную версию пьесы Юджина О’Нила «Траур — участь Электры». А уж если выбирать из тех, кто придумывает спектакли «из ничего», то британская группа «Форсд Энтертейнмент» впервые покажет во Франции свой новый фестивальный хит, спектакль «Тотальная распродажа».

Директорство Тьяго Родригеса отличается и еще одним качеством — заметной политизацией общей фестивальной атмосферы. Слыша упреки в декларативности и излишнем, иногда в ущерб художественным критериям, увлечении «повесткой», организаторы обычно напоминают об основателях фестиваля, Жане Виларе и Рене Шаре, которые тоже были не только художниками, но и, если говорить сегодняшним языком, левыми активистами. И все-таки для слишком многих очевидно, что Festival d’Avignon становится больше местом манифестаций, чем радостей искусства. «Перебор» был столь очевиден, что прошлым летом в Авиньоне только и разговоров было, что Родригесу срочно ищут замену. То ли не нашли, то ли на самом деле и не искали — директорский контракт продлен с ним еще на четыре года.

Эсфирь Штейнбок