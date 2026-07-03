Следствие раскрыло ошибки Секретной службы при покушении на Трампа в 2024 году
Сотрудники Секретной службы США «упустили многочисленные возможности» предотвратить или сорвать в июле 2024 года покушение на Дональда Трампа, в результате которого он был ранен. Такой вывод сделан в докладе Департамента внутренней безопасности США, подготовленном по итогам расследования обстоятельств того инцидента, сообщает Fox News.
Дональд Трамп (в центре) после покушения в 2024 году
Фото: Gene J. Puskar / AP
В 64-страничном документе выделены несколько ошибок сотрудников Секретной службы США, охранявшей Дональда Трампа 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). В частности, спецслужбы не наладили должную связь с местными правоохранительными органами и пропустили от них 102 сообщения о замеченном жителями вооруженном мужчине. Они не увидели пролета БПЛА, с помощью которого стрелок осматривал территорию вокруг места проведения встречи. Они также не смогли должным образом заблокировать доступ посторонних людей в районы, прилегающие к месту встречи, и ничего не предприняли для охраны здания, с крыши которого потом стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Более того, хотя это здание и вызывало подозрения у спецслужб, они не перекрыли линию прямой видимости между ним и сценой, где выступал Дональд Трамп.
В Секретной службе США уже отреагировали на доклад, отметив, что «согласны» с выводами и за прошедшее время успели многое исправить в своей работе.
13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Пуля задела ухо Трампа, один зритель погиб, двое были тяжело ранены, а сам стрелок был застрелен снайперами Секретной службы.
Инцидент на митинге в Пенсильвании 13 июля 2024 года стал не единственным покушением на Дональда Трампа. В сентябре 2024 года была предпринята ещё одна попытка покушения в гольф-клубе во Флориде, где Секретная служба США задержала преступника до того, как он успел выстрелить. Также в апреле 2026 года 31-летний учитель Коул Аллен был обвинен в покушении на убийство президента США Дональда Трампа после стрельбы в банкетном зале отеля Washington Hilton.
Произошедшее 13 июля покушение на Дональда Трампа стало третьим за два года и первым покушением на президента или кандидата в президенты США со времен нападения на Рональда Рейгана в 1981 году. Это событие привело к значительным изменениям: директор Секретной службы США Кимберли Читл, признав произошедшее «крупнейшим операционным сбоем за последние десятилетия», подала в отставку. Также в Палате представителей США была создана оперативная группа для расследования обстоятельств покушения с целью разработки законодательных реформ.