Следствие раскрыло ошибки Секретной службы при покушении на Трампа в 2024 году

Сотрудники Секретной службы США «упустили многочисленные возможности» предотвратить или сорвать в июле 2024 года покушение на Дональда Трампа, в результате которого он был ранен. Такой вывод сделан в докладе Департамента внутренней безопасности США, подготовленном по итогам расследования обстоятельств того инцидента, сообщает Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (в центре) после покушения в 2024 году

Фото: Gene J. Puskar / AP Дональд Трамп (в центре) после покушения в 2024 году

Фото: Gene J. Puskar / AP

В 64-страничном документе выделены несколько ошибок сотрудников Секретной службы США, охранявшей Дональда Трампа 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). В частности, спецслужбы не наладили должную связь с местными правоохранительными органами и пропустили от них 102 сообщения о замеченном жителями вооруженном мужчине. Они не увидели пролета БПЛА, с помощью которого стрелок осматривал территорию вокруг места проведения встречи. Они также не смогли должным образом заблокировать доступ посторонних людей в районы, прилегающие к месту встречи, и ничего не предприняли для охраны здания, с крыши которого потом стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Более того, хотя это здание и вызывало подозрения у спецслужб, они не перекрыли линию прямой видимости между ним и сценой, где выступал Дональд Трамп.

В Секретной службе США уже отреагировали на доклад, отметив, что «согласны» с выводами и за прошедшее время успели многое исправить в своей работе.

13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Пуля задела ухо Трампа, один зритель погиб, двое были тяжело ранены, а сам стрелок был застрелен снайперами Секретной службы.

Алена Миклашевская