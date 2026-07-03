В Британии нашли редкий экземпляр Декларации независимости США
В Лондонском национальном архиве обнаружили редчайший экземпляр Декларации независимости США, единственный известный такого рода за пределами Америки, сообщает BBC. Найденная декларация — одна из 11 сохранившихся первых копий, отпечатанных в Эксетере, штат Нью-Гемпшир, в июле 1776 года для распространения по колониям, а не для хранения.
Обнаруженный в Великобритании экземпляр Декларации независимости США
Фото: Kwiyeon Ha / AP
Уникальную находку сделал в феврале волонтер Майкл Скерр во время каталогизации документов Королевского военно-морского флота, относящихся к Войне за независимость.
Документ попал в Англию после того, как на Рождество 1776 года британский корабль HMS Raisonable у берегов Португалии захватил американское судно Dalton, перевозившее среди прочего бумаги Континентального конгресса. Декларация числилась в описи капитана Томаса Фицгерберта как «другая бумага» и оставалась не замеченной в архивах столетия.
После реставрационных работ раритет будет представлен на проходящей в Национальном архиве выставке «Революция 250: История независимости Америки, 1763–1783».
Декларация независимости США была принята 4 июля 1776 года и провозгласила независимость американских колоний от Великобритании, став ключевым событием Американской войны за независимость (1775-1783). Этот документ отмечается как главный национальный праздник — День независимости США, который ежегодно сопровождается парадами и фейерверками.
Значимость Декларации подчеркивается её упоминанием в речи Мартина Лютера Кинга-младшего «I Have a Dream» и использованием её текста в некоторых американских штатах для тестов на грамотность среди чернокожего населения, наряду с Конституцией США. В 2026 году будет отмечаться 250-я годовщина принятия Декларации, к которой приурочены различные мероприятия.