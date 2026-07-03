В Британии нашли редкий экземпляр Декларации независимости США

В Лондонском национальном архиве обнаружили редчайший экземпляр Декларации независимости США, единственный известный такого рода за пределами Америки, сообщает BBC. Найденная декларация — одна из 11 сохранившихся первых копий, отпечатанных в Эксетере, штат Нью-Гемпшир, в июле 1776 года для распространения по колониям, а не для хранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обнаруженный в Великобритании экземпляр Декларации независимости США

Фото: Kwiyeon Ha / AP Обнаруженный в Великобритании экземпляр Декларации независимости США

Фото: Kwiyeon Ha / AP

Уникальную находку сделал в феврале волонтер Майкл Скерр во время каталогизации документов Королевского военно-морского флота, относящихся к Войне за независимость.

Документ попал в Англию после того, как на Рождество 1776 года британский корабль HMS Raisonable у берегов Португалии захватил американское судно Dalton, перевозившее среди прочего бумаги Континентального конгресса. Декларация числилась в описи капитана Томаса Фицгерберта как «другая бумага» и оставалась не замеченной в архивах столетия.

После реставрационных работ раритет будет представлен на проходящей в Национальном архиве выставке «Революция 250: История независимости Америки, 1763–1783».

Екатерина Наумова