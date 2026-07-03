«Яндекс» начал тестировать карту наличия топлива на АЗС для таксистов

«Яндекс» (MOEX: YDEX) запустил тестирование интерактивной карты, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях (АЗС). На этапе эксперимента карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как уточнили в компании, карту формируют на основе данных сервиса «Яндекс Заправки» о продажах топлива. К платформе подключены более 10 тыс. АЗС по всей стране. Чтобы данные обновлялись оперативно, водители смогут сообщать о ситуациях на АЗС в «Яндекс Про» — во время заправки или проезжая мимо. Решение о запуске карты для всех автомобилистов «Яндекс» примет по итогам эксперимента.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина, стал Крым — поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. 1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит топлива на отдельных АЗС связан с изменениями в логистике. ЦБ прогнозирует, что ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию.