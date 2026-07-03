«Яндекс» начал тестировать карту наличия топлива на АЗС для таксистов
«Яндекс» (MOEX: YDEX) запустил тестирование интерактивной карты, которая позволяет водителям отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях (АЗС). На этапе эксперимента карта доступна только водителям такси в приложении «Яндекс Про», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Как уточнили в компании, карту формируют на основе данных сервиса «Яндекс Заправки» о продажах топлива. К платформе подключены более 10 тыс. АЗС по всей стране. Чтобы данные обновлялись оперативно, водители смогут сообщать о ситуациях на АЗС в «Яндекс Про» — во время заправки или проезжая мимо. Решение о запуске карты для всех автомобилистов «Яндекс» примет по итогам эксперимента.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина, стал Крым — поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. 1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит топлива на отдельных АЗС связан с изменениями в логистике. ЦБ прогнозирует, что ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию.
Минэнерго России, еще 2 июля 2026 года, предупреждало о возможных манипуляциях информацией и незаконном сборе персональных данных через интернет-ресурсы, предоставляющие сведения о наличии топлива на российских АЗС. Ведомство отмечало, что информация на таких платформах может быть недостоверной, поскольку она якобы вносится самими автомобилистами. При этом Минэнерго постоянно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить его устойчивость.
Проблемы с поставками топлива затронули многие регионы России ранее. Например, в конце августа 2025 года сообщалось о дефиците бензина более чем в 10 регионах, включая Крым, Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую области и Дальний Восток. Среди причин назывались системный дисбаланс между возможностями нефтеперерабатывающих заводов и растущим спросом, а также дорогая логистика и высокие оптовые цены на бензин. Независимые АЗС особенно страдали из-за отсутствия собственных НПЗ и складских мощностей. В декабре 2024 года в Челябинской области на среднюю зарплату можно было купить 1,1 тыс. л АИ-92, тогда как в Москве — 2,4 тыс. л.