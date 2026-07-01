ЦБ оценил влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию

Ситуация на российском топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем прежде, следует из резюме Центробанка (ЦБ) после заседания по ставке 19 июня. Поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, рост цен на них напрямую сказывается на инфляции, пояснили в регуляторе.

«Рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Бензин также является важным товаром-маркером для населения и компаний, и изменение цен на него может влиять на инфляционные ожидания»,— добавили в ЦБ.

Среди вторичных эффектов регулятор назвал увеличение издержек и рост инфляционных ожиданий, что отразится на показателях устойчивой инфляции. «Развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике»,— указали в ЦБ.

Первый зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что регулятор учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Будет ли повышена эта оценка, господин Заботкин не уточнял. При принятии решения по ставке 19 июня ЦБ также выносил «временное снижение производства моторного топлива» как отдельный фактор роста цен.

Проблемы с доставками топлива на АЗС начались в России еще в конце мая. Из-за логистических сложностей, связанных с обстрелами ВСУ трассы «Новороссия», в Крыму и Севастополе ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля. Сейчас аналогичные меры действуют более чем в 30 российских регионах. При этом все НПЗ страны, по данным властей, выведены на максимальную мощность.