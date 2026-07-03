Российская теннисистка Анна Калинская проиграла в третьем круге Wimbledon

11-я ракетка мира Белинда Бенчич вышла в четвертый круг Wimbledon. Швейцарка победила россиянку Анну Калинскую, занимающую 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Калинская

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Анна Калинская

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Спортсменки провели на корте 2 часа 54 минуты. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу швейцарской теннисистки. В следующем раунде она сыграет против победительницы встречи между американками Коко Гауфф (7-я в рейтинге) и Клэр Лью (146-я).

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора составляет 64,2 млн. В прошлом году победительницей стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова