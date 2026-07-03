Лантратова призвала к расследованию атаки в Токмаке и подрыва машины в Рыльске

Удары по мирным гражданам недопустимы, они требуют расследования и правовой оценки, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Так она прокомментировала атаку ВСУ в Токмаке Запорожской области и подрыве машины в Рыльске Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что находится в постоянном контакте с коллегами из Запорожской и Курской областей, которые работают на местах атак ВСУ. Яна Лантратова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

3 июля в городе Токмак Запорожской области беспилотник ударил по рынку. Глава региона Евгений Балицкий уточнил, что при атаке погибли пять человек, еще 18 получили различные ранения. Он назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданскому объекту. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

В этот же день в Рыльске Курской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Были ранены глава муниципалитета Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Территорию оцепили, на месте работают саперы, сообщал губернатор Александр Хинштейн. Также ранены начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент атаки они находились на крыльце здания.