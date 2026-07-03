При ударе БПЛА по рынку в запорожском Токмаке погибли пять человек

При ударе беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области погибли пять человек, еще 18 получили различные ранения.

«Пострадавшие продолжают поступать. Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим», — сообщил губернатор Евгений Балицкий. Атаку БПЛА он назвал целенаправленным ударом по гражданскому объекту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко назвала «еще одним бесчеловечным преступлением представителей киевского режима».