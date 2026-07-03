Reuters узнал о планах Японии возобновить покупку иранской нефти

Иран начал переговоры о продаже нефти японским компаниям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские и западные источники. Токио не импортирует иранскую нефть с 2018 года.

По данным издания, покупатели нефти в Японии также надеются, что США продлят разрешение на операции с иранской нефтью, которое действует до 21 августа. Кроме того, они рассчитывают на соблюдение безопасного прохода судов через Персидский залив.

Япония полностью прекратила закупать нефть у Ирана в 2018 году вскоре после ужесточения американских санкций против Тегерана. Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Импортировать иранскую нефть также прекратили Южная Корея, Индия и страны ЕС. Главным покупателем сырья с того момента стал Китай.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает снятие блокады с иранских портов. Через два дня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает операции с иранской нефтью до 21 августа.