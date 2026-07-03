Визовый центр Кипра в Екатеринбурге возобновит прием документов с 6 июля

Визовый центр Кипра BLS International в Екатеринбурге возобновит прием документов на оформление виз с 6 июля. Об этом сообщило посольство республики в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Посольство Республики Кипр в Москве и генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщают о налаживании сотрудничества с компанией BLS International для подачи заявлений на визы с 6 июля»,— говорится в сообщении.

Согласно данным сайта BLS International, визовый сбор для заявителей старше 12 лет установлен в размере 90 евро, для детей 6–12 лет — 45 евро.

Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен с 15 июня после истечения срока действия договора с компанией BLS International. В этот период документы принимались только в консульском отделе посольства и в генконсульствах.

Ранее сообщалось, что Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева