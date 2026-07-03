Роман Сафиуллин впервые с 2023 года вышел в четвертый круг Wimbledon

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Wimbledon. В матче третьего раунда он оказался сильнее бразильца Жуана Фонсеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Сафиуллин

Фото: Marko Djurica / Reuters Роман Сафиуллин

Фото: Marko Djurica / Reuters

Встреча, продлившаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Роман Сафиуллин занимает 132-е место. Жуан Фонсека располагается на 27-й строке.

Следующий соперник россиянина определится в матче между семикратным чемпионом Wimbledon сербом Новаком Джоковичем (8-й в мире) и французом Артюром Риндеркнешем (28-й). Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Его лучшим достижением на лондонском мейджоре является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд состязания составляет £64,2 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова