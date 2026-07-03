Роман Сафиуллин впервые с 2023 года вышел в четвертый круг Wimbledon
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Wimbledon. В матче третьего раунда он оказался сильнее бразильца Жуана Фонсеки.
Роман Сафиуллин
Фото: Marko Djurica / Reuters
Встреча, продлившаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Роман Сафиуллин занимает 132-е место. Жуан Фонсека располагается на 27-й строке.
Следующий соперник россиянина определится в матче между семикратным чемпионом Wimbledon сербом Новаком Джоковичем (8-й в мире) и французом Артюром Риндеркнешем (28-й). Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Его лучшим достижением на лондонском мейджоре является выход в четвертьфинал в 2023 году.
Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд состязания составляет £64,2 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер.
Wimbledon — это ежегодный, старейший и самый престижный травяной теннисный турнир, один из четырех соревнований Большого шлема, третий в сезоне. В 2023 году Роман Сафиуллин уже достигал четвертьфинала турнира. Отмечается, что ранее в его карьере был случай, когда он пропустил Roland Garros, забыв заявиться на квалификацию, а на Wimbledon 2023 года он попал в основную сетку только после отказа Рафаэля Надаля. Тогда прорыв Сафиуллина позволил ему впервые войти в первую полусотню мировой классификации. Он также является победителем юниорского Australian Open 2015 года в одиночном разряде и финалистом турнира АТР.
В 2023 году Роман Сафиуллин победил в матче с Денисом Шаповаловым в четвертом круге Wimbledon со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. По данным статистической службы Opta, он стал третьим игроком ниже 75-го места в рейтинге ATP, который смог пройти в четвертьфинал Wimbledon за последние десять лет. Этот результат стал его лучшим достижением на турнирах Большого шлема.