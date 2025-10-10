Власти США проверят 2,9 млн Tesla с автопилотом из-за многочисленных ДТП

9 октября Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении 2,88 млн автомобилей Tesla, оборудованных подключаемой системой полного автономного вождения (Full Self-Driving — FSD). Решение принято после того, как NHTSA зафиксировало 58 сообщений о нарушениях безопасности дорожного движения при использовании Tesla с FSD, в том числе 14 ДТП и 23 травмах.

В частности, известно о шести случаях, когда автомобиль Tesla с включенной системой FSD «приблизился к перекрестку, продолжил движение на красный свет и попал в аварию с другими автомобилями». По итогам расследования NHTSA может потребовать отзыва транспортных средств, если сочтет, что они представляют неоправданный риск для безопасности.

Tesla пока не комментирует эти сообщения, но на этой неделе компания выпустила обновление ПО для FSD.

Евгений Хвостик