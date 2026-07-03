Рабиндранат Тагор, загадочное имя, известное с детства. Ну ладно, если даже не очень кому-то знакомое, вы точно вспомните песню, написанную композитором Алексеем Рыбниковым на стихи этого знаменитого индийского поэта для кинофильма «Вам и не снилось».

Стихи Тагора с бенгальского языка переводили и адаптировали многие известные отечественные поэты, такие как Борис Пастернак, Давид Самойлов, Анна Ахматова. Самый знаменитый его сборник «Гитанджали» («Жертвенные песнопения»), который он сам перевел на английский, принес Тагору, первому среди неевропейских поэтов, Нобелевскую премию по литературе.

Не все знают, что философ, писатель, основатель современной бенгальской литературы, написавший тексты гимнов Индии и Бангладеш, ставший для своей страны и языка Пушкиным и Толстым одновременно, еще и основал уникальный международный университет Вишва-Бхарати, и стал у истоков развития модернизма в Индии.

В 67 лет он решил быть художником. Впрочем, он всегда увлекался зарисовками на полях своих сочинений. В первый и последний раз выставка его работ в Москве была организована в 1930 году.

И вот спустя почти целый век мы вновь можем их увидеть. Не без препон, но все-таки выставка доехала. Она называется «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора» и проходит в Доме культуры «ГЭС-2» до 23 августа. Экспонируется 59 оригинальных работ мастера. Также есть архивная часть Университета Вишва-Бхарати, посвященная визиту писателя в СССР.

Есть и современное искусство других авторов, в том числе созданное специально для проекта. Но главными все же являются работы поэта, в основном написанные тушью и акварелью: образы людей и животных, маски, пейзажи с отголосками европейского модернизма, но с явным акцентом на индийское восприятие.

Дмитрий Буткевич