Глава ВТБ поддержал снижение ключевой ставки на встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин встретился с председателем правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андреем Костиным и обсудил ключевые проекты банка. По словам господина Костина, работа по ним продвигается, но при снижении ключевой ставки могла бы идти и быстрее.
Глава ВТБ рассказал, что банк в 2026 году намерен заработать свыше 600 млрд руб. Он обратил внимание на то, что организация фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов: Баимского месторождения меди на Чукотке, ВСМ Москва — Санкт-Петербург и Амурского ГПЗ.
Андрей Костин отметил, что все проекты развиваются, несмотря на достаточно высокие ставки. «Наверное, перспектива того, что все-таки успешная борьба с инфляцией и снижение ключевой ставки, позволят, конечно, эти процессы ускорить и облегчить их»,— предположил он (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин признал положительную динамику работы банка по всем показателям.
В июне Банк России опустил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения показателя есть и дальше, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.
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Инфляция и ключевая ставка
Встречи Президента Владимира Путина с главой ВТБ Андреем Костиным традиционно используются для обсуждения важных экономических вопросов, включая ситуацию в банковской сфере и ключевую ставку. Например, в ноябре 2023 года Андрей Костин докладывал Президенту о рекордной прибыли ВТБ, но предупреждал о возможном снижении роста в банковском секторе из-за антиинфляционных мер Центрального банка, включая повышение ставки и ограничение кредитования. Тогда глава ВТБ выразил надежду на смягчение кредитно-денежной политики, как только экономика достигнет целевых показателей по инфляции. Ранее, на встрече в январе 2024 года, Владимир Путин также заявлял, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер, и ее снижение возможно по мере борьбы с инфляцией.
Прогнозы по снижению ключевой ставки от руководства ВТБ уже звучали. В феврале 2025 года Андрей Костин предполагал, что ключевая ставка может снизиться до 19% или ниже во второй половине 2025 года, а в апреле 2026 года и вовсе прогнозировал, что она не должна превышать 12% к концу года. При этом в мае 2025 года Андрей Костин заключил пари, что Центральный банк понизит ставку, несмотря на то, что в бизнес-плане ВТБ закладывалось сохранение ставки на уровне 21% до конца 2025 года.