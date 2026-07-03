Глава ВТБ поддержал снижение ключевой ставки на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с председателем правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андреем Костиным и обсудил ключевые проекты банка. По словам господина Костина, работа по ним продвигается, но при снижении ключевой ставки могла бы идти и быстрее.

Глава ВТБ рассказал, что банк в 2026 году намерен заработать свыше 600 млрд руб. Он обратил внимание на то, что организация фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов: Баимского месторождения меди на Чукотке, ВСМ Москва — Санкт-Петербург и Амурского ГПЗ.

Андрей Костин отметил, что все проекты развиваются, несмотря на достаточно высокие ставки. «Наверное, перспектива того, что все-таки успешная борьба с инфляцией и снижение ключевой ставки, позволят, конечно, эти процессы ускорить и облегчить их»,— предположил он (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин признал положительную динамику работы банка по всем показателям.

В июне Банк России опустил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения показателя есть и дальше, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.