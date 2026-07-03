«Хамас» расправил плечи

Израиль 2 июля почтил память жертв резни 7 октября 2023 года — спустя 1 тыс. дней после трагедии. А в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот день состоялось заседание, посвященное оценке оперативной ситуации на всех фронтах. На нем глава Генштаба Эяль Замир предупредил, что все театры боевых действий остаются в разной степени активными и конкретно Иран по-прежнему требует усиленного внимания ЦАХАЛа. Именно на его помощь, как полагают израильские чиновники, очень рассчитывает палестинская группировка «Хамас», которая активно работает над возрождением своих сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженные палестинцы в балаклавах в секторе Газа

Фото: Suhaib Salem / Reuters Вооруженные палестинцы в балаклавах в секторе Газа

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Выступая в Генштабе, Эяль Замир заявил, что война в секторе Газа, начавшаяся «с серьезного провала и самой страшной трагедии в истории Государства Израиль», стала «самой продолжительной войной». «Из этой трагедии мы поднялись, оправились и провели войну, которая дала беспрецедентные результаты,— сказал он.— В настоящий момент мы переживаем переходный период на всех театрах военных действий. Все арены остаются активными с разной интенсивностью, и каждая из них переживает значительные изменения. Арены взаимосвязаны, и любые действия на одной из них могут повлиять на другие».

Глава Генштаба подчеркнул: период затишья следует использовать для снижения нагрузки на израильскую армию, но заметил, что оперативную готовность терять все-таки не стоит.

«В каждом секторе мы должны сохранять бдительность и готовность к быстрой эскалации и немедленному возобновлению боевых действий, чтобы укрепить наши достижения и обеспечить победу»,— отметил господин Замир. По его словам, Иран «по-прежнему остается в центре внимания» ЦАХАЛа, несмотря на подписанный между Вашингтоном и Тегераном 17 июня мирный меморандум.

Именно исламабадское соглашение о прекращении конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном дало палестинской радикальной группировке «Хамас» надежду на возвращение своих позиций в секторе Газа, заявили израильскому каналу i24 информированные источники. По их словам, боевики делают ставку на то, что американо-иранские договоренности, которые со временем должны трансформироваться во всеобъемлющее соглашение, укрепят влияние их главного внешнеполитического покровителя Тегерана, а тот, в свою очередь, сможет нарастить помощь «Хамасу» и помочь ему в возвращении власти в Газе.

«Они (лидеры "Хамаса".— “Ъ”) по-прежнему фантазируют о том, что Иран спасет их и включит в меморандум о взаимопонимании, так же как "Хезболлу"»,— пояснил один из источников i24, имея в виду то, что Тегерану удалось убедить Вашингтон включить Ливан, сферу влияния «Хезболлы», в общий режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

В связи с этим переговорщики «Хамаса» не спешат демонстрировать готовность к компромиссу на переговорах с США и Советом мира — специальным органом по урегулированию в Газе. Растет и сопротивление «Хамаса» пункту о разоружении, который содержит «план Дональда Трампа» — инициатива по поэтапному прекращению войны в секторе Газа, рассказывают собеседники i24. Более того, по их словам, руководство «Хамаса» не хочет делать никаких шагов навстречу Израилю до осени нынешнего года, когда состоятся выборы в Кнессет (израильский парламент). В «Хамасе» считают, что голосование может лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху и, соответственно, смягчить позицию еврейского государства по сектору Газа.

Тем временем ближневосточные посредники (Египет, Катар и Турция) представили на переговорах с «Хамасом» на этой неделе обновленное предложение по демилитаризации Газы. Как рассказали источники эмиратского издания The National, знакомые с инициативой, план рассчитан на то, чтобы сохранить власть палестинских радикалов: он предписывает включить почти 10 тыс. членов полицейских сил в составе «Хамаса» в новые подразделения безопасности сектора Газа, которые, согласно «плану Трампа», должны быть сформированы для контроля над безопасностью. Им, бывшей полиции «Хамаса», предлагается предоставить иммунитет от израильских ударов.

Что касается процесса разоружения «Хамаса», то он будет постепенным и, согласно положениям обновленной инициативы, охватывать даже те палестинские ополчения, которые получали поддержку Израиля и воевали с членами «Хамаса».

«Посредники считают настойчивые требования Израиля и Младенова (Николай Младенов — верховный представитель Совета мира.— “Ъ”) о полном разоружении "Хамаса" рецептом палестинского конфликта»,— признается один из собеседников The National. По его словам, ближневосточные посредники в этой ситуации предлагают «Хамасу» не поддаваться на израильское давление и продолжить торг за свое будущее в секторе Газа.

Нил Кербелов