На 15 АЗС в Новороссийске возобновили продажу бензина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с топливом в Новороссийске возникают не впервые. Новороссийск не первый раз сталкивается с трудностями в обеспечении топливом. Ранее, до 3 июля 2026 года, уже были случаи приостановки свободной продажи и введение ограничений. Более того, город уже долгое время является одним из лидеров по стоимости бензина АИ-92 на Кубани, а также занимает второе место по дороговизне АИ-95. Цены на топливо в Новороссийске неоднократно росли, в том числе и за счет сезонных факторов, связанных с курортной и сельскохозяйственной направленностью региона, а также из-за внешних воздействий на нефтеперерабатывающие заводы.

Дефицит топлива в других регионах России, таких как Крым, Нижегородская, Ростовская, Рязанская области, Дальний Восток и Саратовская область, объяснялся системным дисбалансом между возможностями НПЗ и растущим спросом, а также дорогостоящей логистикой и высокими оптовыми ценами. Власти Республики Крым также прорабатывали дополнительные пути поставок топлива по суше из-за логистических проблем, связанных с атаками на трассу Р-280 «Новороссия». В Севастополе, схожим образом с Новороссийском, вводились QR-коды для покупки топлива и лимиты на его отпуск. В целом, в последние месяцы на рынке нефтепродуктов фиксировался рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, что приводило к снижению маржинальности независимых АЗС, вынуждая их повышать розничные цены.