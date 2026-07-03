На 15 АЗС в Новороссийске возобновили продажу бензина
На 15 автозаправочных станциях Новороссийска возобновили продажу бензина. Речь идет об АЗС «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Rusoil, «Татнефти» и «Уфимнефти». Это следует из данных городской администрации, передает «Ъ-Новороссийск».
Бензин АИ-100 есть на одной АЗС. АИ-95 и АИ-92 продаются на восьми заправках. Дизельное топливо — на 12. Ограничения по объему топлива продолжают действовать — не более 20–200 л на один автомобиль в зависимости от сети АЗС. На 20 АЗС в Новороссийске топливо временно не продают. На некоторых введен отпуск только по топливным картам.
Утром 3 июля власти Новороссийска сообщили о приостановке свободной продажи топлива. Заправить автомобиль можно было только по топливной карте. Бензин закончился на всех АЗС. Дизель можно было купить только на восьми заправках.
Проблемы с топливом в Новороссийске возникают не впервые. Новороссийск не первый раз сталкивается с трудностями в обеспечении топливом. Ранее, до 3 июля 2026 года, уже были случаи приостановки свободной продажи и введение ограничений. Более того, город уже долгое время является одним из лидеров по стоимости бензина АИ-92 на Кубани, а также занимает второе место по дороговизне АИ-95. Цены на топливо в Новороссийске неоднократно росли, в том числе и за счет сезонных факторов, связанных с курортной и сельскохозяйственной направленностью региона, а также из-за внешних воздействий на нефтеперерабатывающие заводы.
Дефицит топлива в других регионах России, таких как Крым, Нижегородская, Ростовская, Рязанская области, Дальний Восток и Саратовская область, объяснялся системным дисбалансом между возможностями НПЗ и растущим спросом, а также дорогостоящей логистикой и высокими оптовыми ценами. Власти Республики Крым также прорабатывали дополнительные пути поставок топлива по суше из-за логистических проблем, связанных с атаками на трассу Р-280 «Новороссия». В Севастополе, схожим образом с Новороссийском, вводились QR-коды для покупки топлива и лимиты на его отпуск. В целом, в последние месяцы на рынке нефтепродуктов фиксировался рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, что приводило к снижению маржинальности независимых АЗС, вынуждая их повышать розничные цены.