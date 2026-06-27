В УрФУ призвали выпускников отказаться от мантий в связи с форс-мажором

Выпускной в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) в этом году пройдет без традиционных мантий. Как сообщили в пресс-службе университета, в связи с форс-мажорными обстоятельствами в университет не доставили все заказанные мантии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УрФУ Фото: УрФУ

«Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии»,— сообщили в УрФУ.

Выпускников дополнительно попросили приходить на церемонию без мантии. Отказ от традиционной выпускной формы вызвал негодование среди некоторых выпускников.