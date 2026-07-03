Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

22 премьеры на рынке первичной недвижимости столицы за шесть месяцев. В годовом выражении показатель подрос более чем на 20%. И 18 из 22 из них — проекты премиального и высокобюджетного сегментов. Это почти 82% от всех стартов первого полугодия 2026-го, подсчитали эксперты компании «Метриум».

Среди новых объектов, продажи которых открыты к середине лета, 11 пополняют экспозицию высокобюджетного сегмента, из них 6 комплексов — элитные, еще 5 — делюкс-класса. 7 новых площадок станут премиальными ЖК. 3 — пополняют экспозицию бизнес-класса, один из них располагается в Новой Москве. И еще один проект — комфорт-класса, он также в НАО. Но за эти шесть месяцев не было ни одного нового проекта массового сегмента в столице, в старых ее границах.

В некоторых популярных престижных направлениях фиксируется затоваривание на первичном рынке высокобюджетного и премиального жилья, отмечают специалисты MR Analytics. Стоимость метра в этих локациях уже на высоком уровне. При этом новые корпуса выходят в реализацию без дисконта к рынку и не являются привлекательными для инвесторов, за исключением ряда эксклюзивных проектов. Но все же в городе есть активно развивающиеся престижные локации, где по новым дома прогнозируется повышенная ликвидность.

Несмотря на рост количества новых строек в годовом выражении по результатам первых шести месяцев, говорить о полноценном восстановлении рынка пока не приходится, считают брокеры. Преимущественно положительная динамика сложилась за счет премиальной и высокобюджетной застройки. При этом вывод в реализацию большинства из них обусловлен не благоприятной конъюнктурой, а дороговизной консервации площадок с готовой проектной документацией.

Светлана Бардина