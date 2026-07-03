«То, что делали с футболистами в Ираке, уму непостижимо»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JAMAL NASRALLAH / AFP Фото: JAMAL NASRALLAH / AFP

Неудачное выступление футбольной сборной порой приводит к самым неожиданным последствиям. Политики некоторых стран считают провал команды личным оскорблением и жестко наказывают футболистов. В 2010-м на мундиале в ЮАР Северная Корея проиграла португальцам 0:7. Причем ту встречу показывали по северокорейскому телевидению в прямом эфире.

После возвращения футболистам устроили шестичасовую сессию публичной самокритики в присутствии 400 человек: спортсменов, студентов и чиновников. А главный тренер команды был исключен из Трудовой партии и сослан на строительные работы. Но это далеко не самые жесткие меры властей.

То, что делали с футболистами в Ираке, когда они не смогли выйти на чемпионат мира 1994 года, уму непостижимо. Футболом в стране в те времена занимался сын Саддама Хусейна Удей. Он приказал арестовать игроков, и в тюрьме спортсменов начали пытать. Одна из пыток, которой они подвергались, называлась фалака. Игроков били по подошвам ног обрезками кабеля, после чего они неделями не могли встать.

Кроме того, футболистов заставляли бить со всей силы по мячам, изготовленным из бетона. Травмы, которые они после этого получали, были порой несовместимы с дальнейшей спортивной карьерой. Тех, чьи ошибки на поле казались диктатору самыми грубыми, бросали в резервуары с нечистотами.

В 2000 году капитан сборной Ирака получил в одном из матчей красную карточку. Его тут же арестовали, обрили наголо, что в местной культуре страшное унижение, и две недели избивали в тюрьме. А когда команда проиграла Японии 1:4, сын Хусейна грозился казнить футболистов. Столь страшные методы в стране закончились лишь после того, как режим Саддама Хусейна пал в 2003-м.

Владимир Осипов