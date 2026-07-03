Парламент Армении запретил гражданам голосовать из-за рубежа

Парламент Армении принял во втором и третьем чтении поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают гражданам, проживающих за пределами страны, участвовать в выборах, передает «Sputnik Армения».

Участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только те граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Это требование должно быть выполнено за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. По их словам, постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки другого государства. Оппозиционная партия «Армения» намерена оспорить поправки в Конституционном суде.

О возможном запрете на участие в выборах из-за рубежа заговорили в Армении еще в преддверии голосования в парламент. Пресс-секретарь Центризбиркома страны Седа Гукасян уточняла, что граждане Армении могут поучаствовать только в случае физического присутствия в стране. Исключение сделали для тех, кто проходит дипломатическую службу в армянских представительствах за рубежом, военнослужащих, находящихся в длительной служебной командировке или на учебе за границей, а также членов их семей.

14 июня ЦИК объявил партию «Гражданский договор» действующего премьера победителем на выборах. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании поучаствовали более 1,4 млн человек. Оппозиция настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов.