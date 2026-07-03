Парламент Армении запретил гражданам голосовать из-за рубежа
Парламент Армении принял во втором и третьем чтении поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают гражданам, проживающих за пределами страны, участвовать в выборах, передает «Sputnik Армения».
Участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только те граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Это требование должно быть выполнено за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.
Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. По их словам, постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки другого государства. Оппозиционная партия «Армения» намерена оспорить поправки в Конституционном суде.
О возможном запрете на участие в выборах из-за рубежа заговорили в Армении еще в преддверии голосования в парламент. Пресс-секретарь Центризбиркома страны Седа Гукасян уточняла, что граждане Армении могут поучаствовать только в случае физического присутствия в стране. Исключение сделали для тех, кто проходит дипломатическую службу в армянских представительствах за рубежом, военнослужащих, находящихся в длительной служебной командировке или на учебе за границей, а также членов их семей.
14 июня ЦИК объявил партию «Гражданский договор» действующего премьера победителем на выборах. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании поучаствовали более 1,4 млн человек. Оппозиция настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов.
Запрет на голосование из-за рубежа для граждан Армении, постоянно проживавших за пределами страны, является одним из шагов правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна после прошедших в июне парламентских выборов. Эти выборы сопровождались многочисленными заявлениями оппозиционных партий о нарушениях и давлении. Так, блок «Сильная Армения» и блок «Армения» (во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном) оспаривали результаты выборов, утверждая, что подсчет голосов был сфальсифицирован, а власти оказывали давление на оппозицию и избирателей. При этом МИД России, в лице представителя Марии Захаровой, также заявил о «попрании демократических процедур» и «жестких репрессиях» против оппозиции, которая, по мнению Москвы, поддерживает укрепление союза с Россией.
В дальнейшем, после выборов, оппозиционные партии Армении, включая прошедшие в парламент «Сильную Армению» и «Армению», а также ряд не прошедших партий, намеревались оспаривать итоги голосования в Конституционном суде. Сам Никол Пашинян заявлял о намерении лишить представителей оппозиции «возможностей для дальнейшей политической деятельности», обвиняя их, в частности, в даче взяток. Лидерам оппозиционных партий также запретили выезд из страны. Это указывает на продолжающуюся напряженность во внутренней политической жизни Армении после голосования.