Депутаты парламента Башкирии согласовали сокращение доходов бюджета на 4%

Курултай Башкирии утвердил изменения в бюджет региона на 2026 год, предусматривающие сокращение доходов на 13,2 млрд руб. и рост расходов на 1,66 млрд руб.

Правки ранее анонсировал экономист Рустем Ахунов. На состоявшемся 25 июня заседании парламента вопрос об изменениях в бюджете не поднимался. Из текста закона следует, что Курултай принял его на следующий день.

Сокращение доходов связано с уменьшением собственных (налоговых и неналоговых) поступлений с 238,8 млрд до 225,6 млрд руб. Если изначально предполагалось, что налог на прибыль организаций принесет бюджету в этом году 51,3 млрд руб., то теперь сумма снизилась на 15 млрд руб. Размер доходов с НДФЛ не изменится и составит 90,4 млрд руб.

Объем безвозмездных поступлений останется на уровне 77,4 млрд руб. Таким образом, доходы бюджета составят 303 млрд руб.

Расходы вырастут до 340,4 млрд руб.

Дефицит бюджета Башкирии увеличится с 22,5 млрд до 37,4 млрд руб. Обслуживать разницу планируется за счет увеличения выручки от продажи акций компаний в республиканской собственности с 10,02 млрд до 24,9 млрд руб. Исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская ранее заявляла, что республика получила 14,8 млрд руб. от продажи акций «Башнефти».

Идэль Гумеров