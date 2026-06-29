Доходы бюджета Башкирии могут сократиться на 13 млрд рублей

Доходы бюджета Башкирии в 2026 году могут сократиться с запланированных 316,2 млрд до 303 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале депутат Курултая, экономист Рустем Ахунов. По его словам, проект изменений подготовило министерство финансов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Снижение доходов, в первую очередь, прогнозируется из-за уменьшения поступлений с налога на прибыль организаций на 15 млрд руб. В нынешнем законе о бюджете объем таких доходов заложен на уровне 51,3 млрд руб. Таким образом, этот вид сборов принесет Башкирии 36,3 млрд руб. — это минимальное значение за последние шесть лет.

Для сравнения, в 2025 году поступления с налога на прибыль составили 68,9 млрд руб., в 2024 — 72,9 млрд руб., в 2023 — 74,4 млрд руб., в 2022 — 63,5 млрд руб., в 2021 — 62,6 млрд руб.

Одновременно должны увеличиться расходы бюджета: с 338,7 млрд до 340,4 млрд руб. Рост в основном связан с увеличением на 3,9 млрд руб. затрат на зарплаты бюджетникам, а также повышением на 1,7 млрд руб. финансирования ряда инфраструктурных проектов, таких как строительство системы водоснабжения в Зауфимье и школы в Кузнецовском затоне. Вместе с тем ожидается сокращение на 4,1 млрд руб. расходов на единовременные выплаты семьям погибших участников СВО.

Дефицит бюджета должен увеличиться на 14,9 млрд руб., до 37,4 млрд руб. По итогам прошлого года он составил около 5,7 млрд руб.

Идэль Гумеров