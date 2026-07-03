Канада решила построить нефтепровод для поставок в Азию

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о запуске проекта строительства нефтепровода из провинции Альберта до тихоокеанского побережья провинции Британская Колумбия. В заявлении говорится, что проект должен способствовать торговле с Азией. Строительство, которое будут вести федеральные власти и правительство Альберты, а на практике осуществят компании Trans Mountain и Pembina Pipeline, должно начаться в сентябре 2027 года. Через новый нефтепровод можно будет транспортировать до 1 млн баррелей нефти в день.

В Альберте находятся месторождения нефти, так что строительство дополнительного трубопровода оттуда к портам в Тихом океане будет способствовать экспорту энергоносителей в Азию. Сейчас на этом маршруте работает только один трубопровод Trans Mountain. Как отмечает Reuters, создание нового нефтепровода в числе прочего снизит зависимость Канады от экспорта в США — именно туда идет значительная часть поставок из Альберты, что особенно важно в условиях «экономической реальности, создаваемой тарифной политикой президента США Дональда Трампа».

Яна Рождественская