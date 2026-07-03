Песков объяснил особое внимание Путина к Калининграду

Недружественное окружение Калининграда требует особого внимания к региону со стороны федерального центра. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По словам господина Пескова, речь идет о снабжении, развитии региона, программах финансирования и других мерах поддержки. Он добавил, что эта работа ведется на постоянной основе и находится на повестке дня как президента, так и правительства.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы»,— отметил пресс-секретарь.

2 июля президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. На встрече глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.

Господин Беспрозванных во время общения с президентом также попросил о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора.