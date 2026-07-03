Песков объяснил особое внимание Путина к Калининграду
Недружественное окружение Калининграда требует особого внимания к региону со стороны федерального центра. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
По словам господина Пескова, речь идет о снабжении, развитии региона, программах финансирования и других мерах поддержки. Он добавил, что эта работа ведется на постоянной основе и находится на повестке дня как президента, так и правительства.
«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует — и тем более с учетом недружественного окружения — это требует от федерального центра особой заботы»,— отметил пресс-секретарь.
2 июля президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. На встрече глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.
Господин Беспрозванных во время общения с президентом также попросил о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора.
Особое внимание к Калининграду и его поддержка федеральным центром, включая президента Владимира Путина, объясняется его уникальным географическим положением как эксклава России и «недружественным окружением». Подобное внимание проявляется в решении вопросов снабжения, финансирования развития региона и разработке программ поддержки. Ранее уже поручалось субсидировать перевозки в Калининград для жителей региона и студентов, а также речь шла о субсидировании грузовых перевозок.
Президент уделяет внимание не только Калининградской области, но и другим регионам со сложной ситуацией или нуждающимся в поддержке. Например, он неоднократно высказывался о ситуации в Курской области, которую квалифицировал как «очень сложную», и о ситуации на харьковском направлении с целью обеспечения безопасности Белгорода. В целом, вопросы социально-экономического развития регионов часто становятся предметом обсуждений Владимира Путина с местными губернаторами и членами правительства.