Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Во время беседы господин Путин отметил, что калининградцы добились серьезных успехов в социально-экономическом развитии региона по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Беспрозванных и Владимир Путин

Алексей Беспрозванных и Владимир Путин



О предстоящей встрече ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также господин Беспрозванных 1 июля участвовал в совещании Совета безопасности, которое провел Владимир Путин. Встреча была посвящена вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

«Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности»,— указал президент России (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области и жителей с 80-летием образования региона, которое будет отмечаться 4 июля. Президент пожелал калининградцам благополучия и дальнейших успехов.

Алексей Беспрозванных, в свою очередь, заявил, что власти региона планируют перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году. Губернатор уточнил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 млрд руб.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Алексея Беспрозванных состоялась в марте. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание губернатор уделил реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.