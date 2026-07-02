Путин встретился с губернатором Калининградской области
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Во время беседы господин Путин отметил, что калининградцы добились серьезных успехов в социально-экономическом развитии региона по всем направлениям.
Алексей Беспрозванных и Владимир Путин
О предстоящей встрече ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также господин Беспрозванных 1 июля участвовал в совещании Совета безопасности, которое провел Владимир Путин. Встреча была посвящена вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
«Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности»,— указал президент России (цитата по сайту Кремля).
Кроме того, Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области и жителей с 80-летием образования региона, которое будет отмечаться 4 июля. Президент пожелал калининградцам благополучия и дальнейших успехов.
Алексей Беспрозванных, в свою очередь, заявил, что власти региона планируют перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году. Губернатор уточнил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 млрд руб.
Предыдущая встреча Владимира Путина и Алексея Беспрозванных состоялась в марте. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание губернатор уделил реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Алексей Беспрозванных был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области президентом Владимиром Путиным 15 мая 2024 года, после того как Антон Алиханов занял пост министра промышленности и торговли РФ. До этого назначения Алексей Беспрозванных с 2017 года работал заместителем министра промышленности и торговли, а также был зампредом правительства Воронежской области. Президент Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на выборах главы региона, отмечая, что "постарается помочь", хотя окончательное решение остается за жителями области. В предвыборный период президент традиционно проводит встречи с врио губернаторов, чтобы поддержать их рейтинг и подать сигнал местным элитам. После выборов в сентябре 2024 года Алексей Беспрозванных набрал 76,55% голосов и стал избранным губернатором.
Калининградская область, являясь эксклавом, сталкивается с проблемами в транспортной безопасности, особенно из-за ограничений со стороны соседних стран, что ведет к переходу на морское сообщение. В связи с этим Беспрозванных предлагал Путину расширить программу субсидирования авиабилетов для жителей региона до трех лет, чтобы избежать перебоев, и Путин поддержал эту идею. В 2026 году Владимир Путин также обсуждал с вице-премьером Александром Новаком вопрос обеспечения Калининградской области топливом, когда в более чем 30 регионах были введены ограничения на продажу бензина.