Путин поддержал предложение калининградского губернатора о дополнительных поставках топлива

Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетных поставках топлива для жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (слева)

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (слева)



Встреча Владимира Путина с главой региона состоялась 2 июля в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Среди прочего Алексей Беспрозванных поднимал тему дополнительного обеспечения жителей региона топливом, сообщил Дмитрий Песков. Президент России поддержал это обращение губернатора,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, президент поддержал просьбы о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона и приобретении дополнительных паромов для Калининградской области. Алексей Беспрозванных также просил о продлении программы социально-экономического развития региона до 2036 года. Владимир Путин называл предложение обоснованным.