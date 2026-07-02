Путин поддержал предложение калининградского губернатора о дополнительных поставках топлива
Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетных поставках топлива для жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (слева)
Встреча Владимира Путина с главой региона состоялась 2 июля в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Среди прочего Алексей Беспрозванных поднимал тему дополнительного обеспечения жителей региона топливом, сообщил Дмитрий Песков. Президент России поддержал это обращение губернатора,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Кроме того, президент поддержал просьбы о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона и приобретении дополнительных паромов для Калининградской области. Алексей Беспрозванных также просил о продлении программы социально-экономического развития региона до 2036 года. Владимир Путин называл предложение обоснованным.
Проблема обеспечения Калининградской области топливом возникла из-за резкого скачка спроса почти в два раза, что привело к введению ограничений на продажу бензина на АЗС в регионе. Этой же проблемой были затронуты более 30 регионов, где с начала июня были введены лимиты на заправку топлива. На фоне этих событий вице-премьер России Александр Новак и губернатор Алексей Беспрозванных обсудили обеспечение региона топливом, обозначив приоритетными направлениями работы потребности общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Все местные НПЗ максимально загружены, а крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в область. Ранее президент Владимир Путин уже проводил совещания по обеспечению внутреннего рынка топливом, признавая дефицит и поручая стабилизировать ситуацию.