Крышесносный маркетинг

Российских руферов, покоривших Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили из-под стражи. Как сообщает ABC News, во время заседания в суде Манхэттена Ивану Биркусу и Ангелине Николау предъявили восемь обвинений. Среди них — создание угрозы безопасности, незаконное проникновение и порча имущества. Вину россияне не признали. На заседании они присутствовали в тех же черных нарядах, что и во время перфоманса. Десятки брендов уже подхватили историю влюбленных экстремалов. Кто на этом заработает? И сколько?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABC Affiliate WABC. / Reuters Фото: ABC Affiliate WABC. / Reuters

История руферов, забравшихся на вершину 102-этажного небоскреба в Нью-Йорке, стала одним из самых обсуждаемых событий. Двое россиян-экстремалов в один день затмили своей выходкой и геополитику, и футбол. На высоте 443 м. они развернули черное полотно с фразой: «Когда сила любви победит любовь к власти, мир познает покой».

Мировые бренды, впрочем, предложили свои варианты того, что на самом деле произошло наверху. ИИ и фотошоп превратили кадры руферов на вершине Эмпайр-стейт-билдинг в рекламу банных шапок, услуг семейного психолога и даже московского клуба рыбалки. Если у ребят окажется хороший адвокат, то компенсация за нарушение авторских прав позволит покрыть все расходы, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Вполне возможно, у них были определенные договоренности с какой-то компанией, которой они передали права на использование их изображений. Но речь, конечно, не идет о том огромном количестве брендов, которые сейчас используют этот кейс. Серьезные юридические команды будут тщательно документировать все такие случаи и потом всем этим компаниям придут судебные иски».

Можно сделать такую экстрим-рекламу специально под свой бизнес. В Москве в июне бейсджампер прыгнул со здания выше 200 м. на парашюте с логотипом одного маркетплейса. Организация подобного перфоманса обойдется от 0,5 млн руб., рассказал владелец агентства спортивного маркетинга Extreme Connect Руслан Платонов:

«Если не участвует наша съемочная команда, к примеру, а парашют будет брендирован определенным образом, то это обойдется в 400 тыс. руб. Можно нанести логотип и на костюм бейсджампера. Само действие, то есть то, за что мы берем агентские, будет стоить тысяч 120-130. Есть компании, которые заинтересованы снять восхождение на Эльбрус. Если мы туда берем каких-то медийных личностей, то их участие в акции может стоить до нескольких десятков миллионов. Все зависит от сложности».

Впрочем, как делятся сами участники рынка, в России сейчас спрос единичный. Приходится учитывать и регуляторные нюансы, поделился сооснователь клуба профессионалов бейсджампинга Dream & Base Кирилл Степанов:

«Парашютисты, которые самостоятельно где-то прыгают вне аэродромов и обустроенных площадок, тем самым как минимум не следуют требованиям регламента. Кроме того, сейчас во избежание каких-либо проблем у владельцев здания, организаторов, выгодоприобретателей необходимо дополнительно все эти прыжки согласовывать с ФСБ. Нет рынка, нет правил, каждый делает все на свой страх и риск».

Иван Биркус и Ангелина Николау уже участвовали в коммерческих проектах. Например, в ноябре 2025 года они стали героями скандальной рекламной кампании итальянского бренда одежды Diesel: парочка в джинсовых костюмах сидела на рекламном щите и целовалась. Впрочем, такие форматы подойдут не всем, заметил креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман:

«Это должно быть правильно замечено и не должно скомпрометировать бренд. Тот же Red Bull очень активно использует такую форму продвижения. Не может быть так, что ты как-то классически продвигаешь свой продукт, а потом вдруг выдаешь нечто экстремальное. Как будто, у человека кризис какой-то случился, временное помешательство».

Личный бренд у руферов из России точно прокачался. Два года назад Netflix уже снял про них документалку «Skywalkers: История одной пары». Из зала суда 2 июля они прорывались сквозь щелчки камер и толпы журналистов. Тем временем американские правоохранители предъявляют им обвинения и грозят депортацией.

Анжела Гаплевская