В Белгороде частично восстановили электроснабжение после ракетной атаки ВСУ

Подачу электричества возобновили в северной части Белгорода, а также на улицах Чичерина, Сумской, Губкина и Архиерейской. В ближайшие четыре часа должны восстановить электроснабжение всех муниципальных округов региона и частично Белгорода. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Наиболее сложная ситуация — в районе Харьковской горы. Там электроснабжение должны восстановить до конца дня. Все больницы Белгорода обеспечиваются электроэнергией от сети. «Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в непрерывном режиме»,— указано в сообщении оперштаба в Teleram-канале.

Перебои с подачей воды и электричества возникли в Белгороде после ракетной атаки ВСУ в ночь на 3 июля. При ударе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Погибла мирная жительница.