В Белгороде возникли перебои с водой и электричеством после атаки ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Белгородская область, включая город Белгород и Белгородский округ, регулярно подвергается атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Эти обстрелы приводят к серьезным повреждениям инфраструктуры, в частности энергетических объектов, и вызывают перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

Власти региона, включая губернатора Вячеслава Гладкова, неоднократно сообщали о масштабах разрушений и количестве пострадавших. Например, 7 февраля 2026 года в Белгороде после двух ракетных ударов ВСУ по критической энергетической инфраструктуре 80 тысяч жителей остались без отопления, а сотни домов, школ, детских садов и медицинских учреждений лишились тепла. В некоторых случаях перебои с водой и светом испытывали до 35 тысяч человек. Для минимизации последствий в городе открываются пункты временного обогрева, а больницы переходят на резервное электроснабжение.

Помимо непосредственного ущерба, атаки приводят к нарушениям в работе систем документооборота и выплаты социальных пособий, а также создают повышенную нагрузку на аварийные и оперативные службы, которые работают над устранением последствий круглосуточно. Отдельно отмечаются сложности с восстановлением энергетической инфраструктуры, поскольку повреждения оказываются значительными, а ремонтные работы часто осложняются повторными обстрелами.